Fecha de caducidad para la Basketball Champions League

Hace dos años la BCL designó Bilbao como sede de la Final Four de la que era sexta edición del torneo continental. Sede neutral que fue dada a conocer el 8 de febrero. Ya este pasado 2023 la FIBA decidió esperar a conocer los cuatro equipos que pugnarían por el título para deshojar la margarita. Así, Málaga y el Martín Carpena fueron los escogidos como escenario. Eso fue el 20 de abril, y con solo tres semanas de antelación a la celebración de las semifinales. En este 2024 la BCL puede volver a repetir la fórmula de hace unos meses y aguardar hasta la conclusión de las eliminatorias de cuartos para decantarse por una sede.

Ya Murcia ha manifestado abiertamente su deseo de hacer posible lo que sería un triplete español (tras Bilbao y Málaga), aunque no sería de nuevo hasta el 20 de abril (fecha en la que acabarían las eliminatorias de cuartos) cuando se conocería al elegido. En este caso con más restricciones que en 2023. Por un lado porque la Final Four está programada entre el 3 y el 5 de mayo (menos de dos semanas de margen), y porque el conflicto bélico en Israel condicionaría el lugar de celebración (la opción de Turquía quedaría descartada) en el caso de que se clasifique algún conjunto hebreo. Aún así, el 22 de marzo, tras la conclusión del Round of 16, se podría aclarar algo más el panorama.