Fran Guerra deja atrás el pánico: "Cuando vuelves de una recaída tienes miedo"

Se acabó el calvario de Fran Guerra. El grancanario, que cayó lesionado hace ya más de tres meses, volverá a tener minutos en el duelo que enfrentará este sábado (19:45) a Lenovo Tenerife y Covirán Granada en el Santiago Martín.

La lesión muscular que sufrió el pívot el día 21 de noviembre en un entrenamiento se tornó inesperadamente en la primera lesión «grave» de su carrera, según ha reconocido el propio jugador. Una rotura muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo cuya recaída posterior puso a prueba la entereza y la fortaleza mental de Guerra, quien ha reconocido haberlo pasado «mal».

Su última aparición se remonta al duelo de la primera vuelta frente a Palencia (con victoria canarista por 92-71). Aquella tarde contribuyó con 11 puntos, dos asistencias y dos rebotes para 12 de valoración en 13:50 en pista. Apenas unos días después, y en un enterramiento en la semana previa al derbi, se produjo el desgarro.

«Estoy bien. Llevo cuatro entrenamientos con el equipo y la verdad es que ya estoy mejor. Espero poder jugar este fin de semana. Ha sido mi primera lesión grave y lo he pasado mal porque son tres meses fuera. Ha sido duro porque hubo una recaída, pero ya estoy bien. Físicamente me encuentro bien y, lo más importante, ya puedo ayudar al equipo. Eso es lo más importante. Lo que más me frustraba era no estar porque es lo que quiero, poder ayudar al equipo a ganar», explicó el grancanario.

Seguidamente, Fran reconoció haber sentido «miedo» durante la segunda parte de su recuperación.

«No sabes si lo que sientes es dolor, fatiga o una molestia. Mentalmente fue complicado. Es difícil porque te ves fuera de todo. Del equipo, de los viajes, de todo. Insisto en la recaída porque fue un mal momento. Pensaba que estaba bien y no era así, pero lo he superado».

Su regreso estuvo a punto de producirse en la semifinal de la Copa del Rey que el Lenovo disputó frente al Barcelona y en la que los insulares cayeron con holgura (108-76). Por eso Vidorreta decidió no arriesgar. Aquella noche no valía la pena. «La verdad es que la semana de la Copa y la última ventana me han venido bien para ganar algo más de tiempo. En Málaga podría haber estado. El entrenador me lo pidió y yo le dije que sí, pero por circunstancias no pudo ser».

Regresa a ‘otro Lenovo’

El de Las Palmas se reengancha a un equipo al que ve «bien» tras un mal inicio de campeonato. Los fichajes han estado «a la altura» y los problemas para sacar adelante los partidos en la Isla parecen haberse esfumado por completo como consecuencia de una evidente mejoría colectiva. Mejor plantilla y mejor equipo.

La dificultad, ahora, pasa por hacerse un hueco en la rotación y volver a contar con la confianza de Txus. Shermadini ha vuelto a producir la importante aportación ofensiva que le caracteriza y Diop, que se ha adaptado al equipo a la perfección, es el complemento defensivo perfecto para el georgiano. «No puedo decir cuál será mi rol. Eso será decisión del entrenador. Lo que sí creo es que somos tres buenos pívots y estamos dispuestos a ayudar», concluyó.