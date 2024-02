Félix Hernández: "El Lenovo Tenerife se marcha muy reforzado de la Copa del Rey"

¿Se marcha el CB Canarias de la Copa del Rey con un sabor agridulce, pero con un balance general positivo?

El balance general no es positivo, sino muy positivo, pero después de una derrota así... Sobre todo de cómo fue el segundo cuarto, porque ganamos el primero, empatamos el tercero y perdimos de dos el último. En esos diez minutos a nosotros no nos entró nada, a ellos sí, y ahí se demostró el físico y talento que tienen.

¿Qué ocurrió en esos diez minutos fatídicos?

No estuvimos acertados. Nos tenemos que quedar con que fuimos semifinalistas, y que no fue un tema de actitud, sino de acierto del rival y desacierto nuestro. Lo normal, en esa situación, era perder de 50, pero el equipo no bajó los brazos.

Pese a la derrota, ¿sale reforzado el equipo de cara a lo que falta por jugarse en los próximos meses?

Sin ninguna duda. En estas horas hemos estamos fastidiados, y tanto los jugadores como la afición estarán de bajona, pero creo que el equipo sale muy, muy reforzado, porque nos hemos vuelto a colar entre el top nacional y eso nos llena de orgullo.

¿Firma, en cada uno de los próximos años, un desenlace como el de este 2024? Una derrota abultada pero en semifinales.

Firmar este desenlace con una derrota tan abultada no nos gustaría, pero volver a jugar unas semifinales significaría un éxito rotundo, aunque ya estar entre los ocho primeros es un éxito en sí.

En esta Copa hemos visto como novedad, en las retransmisiones televisivas, que a un presidente de club, en este caso Sitapha Savané, se le coloque un micrófono para descubrir sus reacciones durante un partido. ¿Se ve Félix Hernández participando de esta iniciativa?

No me dejaría hacer eso. Creo que el protagonismo debe de ser de los jugadores y los entrenadores.

Se habla de Las Palmas de Gran Canaria como posible sede para la Copa del Rey de 2025. ¿Lo prefiere por encima de una sede peninsular?

Se está hablando de varias sedes, pero está claro que si tuviéramos la posibilidad de clasificarnos otra vez, de cara a nuestros aficionados sería mucho mejor que fuera en Gran Canaria que en cualquier otro sitio. Pero no vamos a adelantar acontecimientos, que lo primero es ver a qué ciudad se la conceden.

La plantilla cuenta ahora con 15 jugadores profesionales. Con el desembolso extra que han supuesto las incorporaciones de Kyle Guy e Ily Diop, ¿se resiente el presupuesto del equipo?

Cada vez que hay un gasto extra el presupuesto siempre se resiente, pero nosotros siempre nos cubrimos las espaldas ante posibles lesiones o casos similares, y esta situación ya estaba contemplada.

Tras jugar recientemente contra Unicaja y Hapoel Jerusalem, dos de los grandes favoritos al título, ve al equipo capacitado para luchar por la BCL?

Creo que el equipo se encuentra ahora a un nivel muy grande. Sí lo veo capacitado para luchar por la BCL, pero también tengo la sensación de que el nivel este año es muy superior a las temporadas anteriores. Ya será muy complicado acabar entre los dos primeros del grupo, y más todavía pasar a la final a cuatro. Pero vamos a competirla. Creemos que estamos entre los mejores para intentar meternos en esa final a cuatro.

¿Se conformas con el octavo puesto en ACB al término de la fase regular o ve al equipo capacitado para luchar por algo más?

Pienso que lo que estamos haciendo esta temporada e algo brutal, y vernos entre los ocho primeros al final de la liga regular sería un éxito tremendo. Ojalá fuera más arriba de la octava posición, pero ya el jugar por el playoff nos sigue colocando en el top de los equipos españoles.

Tras haber perdido los tres partidos esta temporada, ¿le gustaría volverse a cruzar con el Barça en las eliminatorias por el título liguero?

Pues sí, porque el final esta diferencia sí la hay económica, pero el otro día, cuando nos ganan con un triple en el último momento, demostramos que no existe esa distancia entre uno y otro.