Cuatro triples lanzados en los últimos 5'46” del Lenovo-Baskonia del pasado curso; o los cinco intentados (de los que metió cuatro) en apenas 2:46” durante el segundo acto del duelo de la primera vuelta entre azulgranas y aurinegros. Son solo dos muestras de lo que es capaz de hacer Markus Howard desde más allá del 6,75. Virtud que ya ha sufrido de forma directa el conjunto lagunero.

Pero esos episodios no son esporádicos en el escolta de New Jersey. Y es que desde su llegada a la ACB la pasada temporada el jugador baskonista ha lanzado ya 399 triples en solo 998 minutos y 41 segundos en pista. O lo que es lo mismo, un intento desde más allá del arco cada dos minutos y medio exactos que se encuentra en pista. En un detalle más pormenorizado, la pasada campaña la cadencia fue algo mayor, con un lanzamiento cada 2:27”, mientras que este curso la proporción se queda, hasta la fecha, en 2:35”. En la Euroliga los registros son casi calcados: 233 intentos en 577 minutos en lo que supone uno por 2 minutos y 28 segundos en pista.

Quizá el dato, aislado y por sí solo, no llame demasiado la atención, pero puesto en contexto sitúa a Howard como un tirador único en los 40 años de historia de la ACB. Nadie hasta la fecha había lanzado con tanta frecuencia como lo viene haciendo él. Solo se le acerca Thad McFadden, que el pasado curso dejó su promedio en 2:48”, mientras que el otro jugador que ha sido capaz de lanzar un triple cada menos de tres minutos sobre el parqué fue Kostas Vasileiadis en la 18/19 cuando militaba en el Obradoiro.

Aunque en el choque del Buesa Arena ante el Canarias Howard tiró más de ráfagas que de golpeo constante desde el arco para acabar con un 5/8 en 22 minutos y medio, su obsesión con el triple se ha puesto de manifiesto, más si cabe, en los cuatro últimos choques de la Liga Endesa. Así, en solo 83 minutos y 20 segundos Howard ha lanzado 44 triples (11 de media y con 14 de tope frente al Andorra), o lo que es lo mismo, un intento cada minuto y 53 segundos.

Si esos 2:35” que necesita Howard este ejercicio para lanzar cada uno de sus triples no presentan parangón alguno en las cuatro últimas décadas, menos aún lo tienen dentro del presente curso. El que más se acerca a estos registros es el canarista Sasu Salin, que pese a no estar tan atinado como en campañas anteriores, casi no ha bajado su cadencia habitual, con un triple tirado cada 3 minutos y 47 segundos. Ike Iroegbu (Girona), cuyo promedio está fijado en 3:59”, es el otro jugador de toda la ACB que en este hipotético ránking baja de la barrera de los cuatro minutos.

La llegada de Kyle Guy

En el Lenovo Tenerife el siguiente en la lista es Kyle Guy. En sus cuatro primeros encuentros como aurinegro el escolta de Indiana promedia un triple cada 4:27”. Eso sí, sus números en la BCL son mucho más abundantes tras dos encuentros: 22 triples en apenas 59 minutos, lo que significa un tiro cada dos minutos y 42 segundos.

Al margen de su limitada presencia en pista (promedia algo menos de 21 minutos y medio por duelo), solo otros dos jugadores, con la distancia en 6,75, habían lanzado tanto como lo está haciendo ahora Howard. Sus 8,3 triples intentados por partido son el mismo guarismo que dejaron Marko Popovic (Fuenlabrada) en la 17/18, y Alberto Corbacho (Obradoiro) en la 13/14. Más atrás en el tiempo, y con la distancia fijada en el 6,25, el brasileño Oscar Smith fue el único que acabó una temporada con más de 10 triples intentados por choque: 11,2 en la 93/94, cuando acabó con 33,3 puntos de media.