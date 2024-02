Jugadores como Marcelinho Huertas están habituados a convivir con el desafío continuo. Desde su experiencia, recomienda «entrar en cada partido con la misma mentalidad y no aflojar nunca», ya que el Lenovo se jugará «algo» en cada encuentro que dispute. «Nos queda un calendario con cosas importantes: el Top 16 de la Champions League, en el que queremos ser primeros de grupo, la Copa del Rey y la clasificación final de la Liga de cara al playoff», repasó el base, convencido de que el Canarias debe «aprovechar» el momento actual y hacerse «fuerte en casa», donde los números en la primera vuelta no fueron los deseados. «Ojalá podamos seguir en esta línea, con confianza para hacer que las cosas sigan fluyendo», comentó Marce pensando en el duelo con el Baskonia (12:00).

El vitoriano es un rival más, pero, en el fondo, no es un adversario cualquiera. En teoría, la suya será una de las más estrechas competencias del Lenovo en la carrera por conquistar una plaza para las eliminatorias por el título de la Liga Endesa. Por tal motivo, cualquier detalle será relevante. Por ejemplo, la diferencia de puntos. En el encuentro de la primera vuelta, los 100 que anotó el equipo aurinegro en el pabellón Fernando Buesa Arena no fueron suficientes. El Baskonia hizo 104. Siete jornadas después, los alaveses son sextos con 12 victorias y los tinerfeños, séptimos con 11.

«Ellos están ahí junto a nosotros y sabemos que, más adelante, podríamos seguir en las mismas condiciones, así que ganar y conseguir el average sería algo importante», reconoció el brasileño con la sospecha de que la clave del partido estará en frenar al estadounidense Markus Howard, la estrella baskonista, sin olvidar que, en el fondo, el Canarias se medirá a un equipo «bastante completo», un rival que obligará a los aurinegros a dar su «mejor nivel para tener opciones de ganar».

Marcelinho Huertas es un histórico en activo, un jugador que, cerca de cumplir 41 años, va camino de convertirse en el mayor asistente de la Liga ACB. Le quedan 32 para alcanzar a Pablo Laso. El actual entrenador del Bayern se retiró con 2.896 y el base del Lenovo lleva 2.864. Marce no se obsesiona con este récord. «Entro a la cancha simplemente a jugar, a hacerlo lo mejor que pueda para ayudar al equipo a ganar partidos», contó el brasileño. «Es vedad que todo el mundo habla mucho de este asunto: se nota en las redes sociales y la gente me lo comenta. Pero cuando entreno o juego, me centro en lo que tengo que hacer para que el equipo juegue bien y gane. Lo demás es una consecuencia; acabará llegando. No son tantas (las asistencias que le faltan para superar a Laso) y quedan muchísimos partidos, pero que sea con naturalidad y no una cosa que moleste más que nos ayude», expresó.