Sin entrar en pánico cuando se vio superado de entrada (16-8) y luego sofocando con rotundidad el par de intentos de reacción de su rival, siendo paciente en ataque para acabar con 19 asistencias, y especialmente gracias a sus grandes prestaciones desde el 6,75, con 16 aciertos de 32 intentos, el Lenovo Tenerife ha vencido con solvencia al Obradoiro en tierras gallegas (86-97).

Décimo triunfo liguero (de los que seis son a domicilio) de los de Txus Vidorreta, en el que mucho tuvo que ver la aportación de Bruno Fitipaldo, autor de 19 puntos con un 5/7 en triples. El de Montevideo estuvo bien secundado por Marce Huertas, autor de 14 tantos, seis rebotes y cuatro asistencias; Joan Sastre, que logró 11 puntos con 3/3 en triples; Kyle Guy, que aportó 12 tantos; y un Gio Shermadini que sigue en modo diésel y que en el Fontes do Sar acabó con 13 puntos, siete rebotes y dos asistencias para 22 créditos de valoración. Esta vez los descartados fueron Dusan Ristic y Álex López.

No fue nada positiva la puesta en escena del conjunto lagunero, permitiendo algunos rebotes ofensivos (mate de Guerrero), incapaz de frenar en el 1x1 a un Howard que anotó con mucha facilidad, a la vez que Cook no se mostró lo suficientemente sólido ante sus pares. Delante, el cuadro isleño no tomó decisiones acertadas (sobre todo Huertas) y tampoco tuvo puntería en el tiro de tres (0/4) pese a que algunas de sus situaciones fueron liberadas.

Pasando los bloqueos por detrás, el Lenovo se vio con un 16-8 adverso tras un triple de Kovliar. La entrada en pista de Fitipaldo fue un punto de inflexión para el conjunto lagunero, ya que el uruguayo fue capaz de anotar desde el perímetro y también tras bote (18-13). Y aunque el cuadro lagunero no logró reducir revoluciones en el ataque del Obra y empezó a tener problemas a sacar el balón por culpa de los 2x1 de su rival en medio campo, la paciencia fue el mejor aliado de los isleños, que comenzaron a dar con lanzamientos liberados desde las esquinas para los triples de Cook y Abromaitis (22-19, 9').

Dos nuevas apariciones de Fitipaldo (penetración para acabar el primer acto y un triple para arrancar el segundo), confirmó la recuperación de un Lenovo que recurrió a su buen hacer -ahora sí- desde el arco para tomar la delantera por primera vez (24-27) culminando un parcial de 4-14. Contenido el brío de los locales, el Canarias alargó su idilio con el 6,75 gracias a tres triples casi seguidos de Sastre para que su renta creciera algo más con el 33-37, estirón que aumentó Huertas con dos canastas más marca de la casa (34-41).

Pese a que reprodujo sus problemas para salir de los 2x1 a media pista y de dos pérdidas seguidas (39-43), el Canarias volvió a golpear desde el perímetro con triples de Guy, Abromaitis y de nuevo Guy para culminar un segundo cuarto casi inmaculado (19-33 merced a un 4/6 en tiros de dos, 7/11 en triples y 4/4 en libres).

Gracias a ese arreón final los aurinegros el Lenovo llegó al intermedio 11 arriba (43-54). Exactamente la misma renta que tenía a estas alturas en el choque de la primera vuelta, con un marcador casi calcado (55-44 en el Santiago Martín), y además con unas prestaciones más que notables desde el arco: 9/12 en el Santiago Martín y 10/18 en tierras gallegas. El reto para los de Vidorreta, evitar los errores de mes y medio antes.

Pese a una canasta inicial de Diop (43-56), sufrió unos minutos el Canarias, al menos para producir con asiduidad y pagando el peaje de entrar en bonus demasiado pronto, en el arranque del tercer cuarto (46-56), pero de nuevo la solvencia exterior de Fitipaldo y la capacidad de finalización bajo el aro de Shermadini, que con un 2+1 dio al Lenovo Tenerife su máxima renta hasta ese momento (50-64).

Con el partido relativamente dominado, el cuadro tinerfeño pasó por uno de esos momentos de colapso. Sin claridad en ataque y frágil en el 1x1 defensivo, el Canarias recibió un 9-0 que dio vida al Obra (59-64). Tras el obligado tiempo muerto de Vidorreta el cuadro isleño respondió con un 0-5 primero y su solvencia en el tiro libre (4/4) para al menos afrontar los últimos diez minutos con una renta significativa (64-73).

Un último impulso

De nuevo con el vertiginoso ritmo de ida y vuelta del inicio, aguantó el Lenovo un intercambio de canastas para arrancar el acto final (70-80) y evitar que se reeditara la debacle de la primera vuelta. Pero en medio de esa especie de locura, y pese a la quinta falta de Abromaitis, una buena defensa, un triple desde la esquina de Doornekamp y dos canastas a una pierna de Huertas el equipo lagunero se disparó hasta el 72-87, poniendo casi la sentencia aún con medio periodo por delante.

El Canarias quiso dormir el encuentro y llevó varias de sus posesiones muy al límite, realizando un par de tiros mal seleccionados al filo de los 24 segundos (76-87). Aún así, otros dos triples de Fitipaldo y un palmeo de Cook evitaron susto alguno (78-95) antes de unos minutos finales sin mayor historia y en los que el Lenovo pudo disfrutar, sin apreturas, de su décima victoria liguera de la temporada.