Monbus Obradoiro y Lenovo Tenerife se enfrentarán mañana en el Multiusos Fontes do Sar (17:00) con el recuerdo no tan lejano del triunfo logrado por el equipo gallego en el pabellón Santiago Martín el 2 de diciembre. Aquel fue un tropiezo de esos que no entran en los previsiones de casi nadie. El Canarias había llegado a esa cita fortalecido por su victoria en el derbi jugado en Gran Canaria, pero no consiguió gestionar con eficacia un partido en el que llegó a ir ganando por 13 puntos (87-92).

Siete jornadas más tarde, al equipo aurinegro se le presenta la oportunidad de tomarse su particular revancha en Santiago. Situado en el octavo puesto de la clasificación, con el mismo número de triunfos y derrotas (9), visitará a un Obradoiro que es penúltimo con 6 y 12. Como en diciembre, parte como favorito. Pero ese cartel no le garantiza nada. Txus Vidorreta es el primero en tenerlo muy claro. «Tendremos que igualar el tono físico que el Obradoiro imprimió en el partido de la primera vuelta», apuntó ayer deslizando una de las claves para que no suceda lo mismo.

El entrenador del Lenovo recordó que «ellos jugaron con mucha agresividad, al límite en muchos momentos, y sacaron provecho de su buen hacer y de un arbitraje que permitió esa agresividad». En cualquier caso, no ocultó que el Canarias rindió por debajo de sus posibilidades aquel 2 de diciembre. «Nuestro nivel no fue óptimo y hemos trabajado en ello esta semana», señaló para advertir que su equipo tendrá que «mejorar notablemente respecto a ese partido» para poder ganar en tierras gallegas. «También es verdad que, por primera vez en esta temporada, hemos enlazado tres buenos encuentros en la Liga Endesa», destacó refiriéndose a los choques con Granada, Joventut y Barcelona. «Solo ganamos los dos primeros, pero es algo que nos tiene que dar confianza de cara afrontar la visita a Santiago», dijo.

Alguna debilidad

Vidorreta reveló que la semana de trabajo «ha ido bien», a pesar de «alguna debilidad» provocada por los síntomas de gripe que habían presentado Tim Abromaitis y Aaron Doornekamp. «Tendremos alguna precaución, pero la semana ha ido bien», comentó sobre una puesta a punto en la que no pudo participar Fran Guerra, que volverá a perderse un partido por su lesión.

Los dos refuerzos

Entre los convocados para el encuentro en Santiago de Compostela estarán Kyle Guy e Ilimane Diop, los jugadores fichados por el club tinerfeño este mes. «Kyle nos ayudó en la victoria contra el Joventut y, aunque no ganamos, también en el partido ante el Barcelona, en el que fue uno de los jugadores clave», indicó Txus sobre el escolta estadounidense. «A Ili ya le pudimos poner unos minutos –frente al Barcelona– y entrenó bien esta semana. Conoce muy bien la Liga, sabe cómo jugamos nosotros y se está adaptando. Necesitábamos un jugador como él. En la Liga Endesa podemos mitigar relativamente la ausencia de Fran, pero en Champions es imposible», dijo respecto al pívot senegalés. «Estamos contentos porque los dos se han adaptado con rapidez, sobre todo en el caso de Ili, al que hemos visto con más confianza en las rutinas del equipo», agregó. Profundizando en el caso de Diop, opinó que tiene una «edad óptima» –28 años– y el aval de haber madurado en «uno de los equipos top de Europa, el Baskonia. Además, es cupo e internacional en las diferentes categorías, incluso en la absoluta. Es un jugador que reúne todas las características para, si aprovecha esta oportunidad, tenga opciones de ser valorado por nuestro club de cara al futuro».

En La Palma dirían: no me gusta mucho el caminar de la perrita. Me habéis preguntado un montón por la Copa y cuando me clasifico, no me preguntáis, así que voy a hacer un paréntesis y no voy a hablar de la Copa hasta la semana previa a jugar contra el rival que nos ha tocado, que, en este caso, es el anfitrión, el Unicaja». Ese partido de los cuartos de final,está programado para las 20:00 del 16 de febrero en el pabellón Martín Carpena de Málaga. No se hicieron más preguntas.