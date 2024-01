Ya durante el partido mostró su enfado con algunas decisiones, y tras el mismo, sin obviar algunos errores de los suyos, sobre todo «fallando tiros liberados», Txus Vidorreta no se mordió la lengua sobre la actuación de los colegiados. «Hemos perdido cuatro posesiones por decisiones arbitrales, tres faltas en ataque que no eran y una zona de Gio que no tenía incidencia ninguna. Esas cuatro posesiones fueron importantes para que el Barça se colocara con ventaja, y ahí fueron mejores que nosotros, abriendo una brecha que logramos que no fuera definitiva», dijo primero sobre lo sucedido en el tercer cuarto.

