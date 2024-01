Superado el trance de saber si se clasificaba o no para la Copa del Rey, dos victorias ligueras seguidas, y apuntalado el equipo con las incorporaciones de Kyle Guy e Ilimane Diop, el Lenovo Tenerife quiere subir un escalón que hasta la fecha se le resiste: meterle mano a un Euroliga. Este domingo, oportunidad de oro.

Las grandes prestaciones a domicilio -con cinco victorias en nueve encuentros- compensaron la inusual irregularidad que ha venido mostrando este curso el Lenovo Tenerife en sus duelos como local. La incontestable victoria del pasado fin de semana contra el Joventut permitió al equipo de Txus Vidorreta llegar al menos con un balance equilibrado en el Santiago Martín: 4-4.

Ha fallado el equipo lagunero en choques sobre el papel asequibles (Zaragoza y Obradoiro), pero tampoco ha podido sacar adelante sus compromisos contra el Real Madrid y el Valencia. Dos de los equipos de la ACB que disputan la Euroliga salieron airosos del Santiago Martín, mientras que lejos de la Isla el Canarias tampoco pudo doblegar a los otros dos conjuntos de la máxima competición continental: Barça y Baskonia.

No se ha llevado el Lenovo Tenerife ningún correctivo significativo en estos cuatro duelos (su mayor derrota fue en el Palau, por 11 puntos y con un triple final de Parker), e incluso ha estado, casi hasta el final, en disposición de luchar por la victoria en la mayoría de ellos. Pero no le ha dado a los de Vidorreta en busca de un triunfo de calidad; victoria que se antoja más necesaria que nunca dado que los aurinegros no están mostrándose tan consistentes como de costumbre.

Insuficiencia que los laguneros comparten con solo otros dos equipos más después de que ya se haya consumido la mitad de la fase regular de la Liga Endesa 23/24. Solo el Río Breogán y el Zunder Palencia también han caído ante los cuatro citados gallos. En el otro lado de la moneda, el Unicaja Málaga, actual segundo clasificado y que ha sido capaz de imponerse al Real Madrid, al Barça y al Baskonia. Solo sucumbió contra el Valencia. El UCAM Murcia, por su parte, tumbó al Barça y al Baskonia; mientras que el Joventut y el Gran Canaria hicieron lo propio con el Valencia y el Baskonia.

Sacando de la ecuación a los cuatro poderosos, el Lenovo Tenerife tendría un balance nada desdeñable de 9-4. Y todo, pese a no haberse mostrado intratable, como en curso pasados, contra rivales de su propia liga. Unicaja y Murcia a domicilio; y Obradoiro y Zaragoza en Los Majuelos han sido los otros verdugos de los laguneros hasta la fecha.

Con toda la segunda vuelta por delante, el CB Canarias tiene al menos otras cuatro oportunidades para sumar ese triunfo con valor añadido. Y la primera de estas ocasiones le llega a los aurinegros este mismo domingo con motivo de la visita del Barça (17:00 horas). Un cuadro culé que presenta hasta la fecha un balance de 11-6, pero que sin embargo parece tenerle cogida la medida a los isleños en los tiempos recientes.

Hasta cuatro seguidas

El Lenovo Tenerife fue capaz, entre la 16/17 y la 17/18, de ganarle cuatro duelos seguidos a los azulgranas, que ahora presentan, sin embargo, una serie favorable de seis victorias en sus encuentros particulares con los laguneros. Desde el 9 de junio de 2021, cuando entre Huertas y Shermadini se dispararon hasta los 47 puntos y 68 de valoración para el 80-68 que forzaba el tercer partido de las semifinales, el CB Canarias no tumba a los catalanes.

La posibilidad que tiene ante sí esta jornada la escuadra tinerfeña no solo ratificaría su línea ascendente, sino que además le haría mejorar un balance que solo contempla un triunfo (ante el Baskonia el pasado mes de abril por un agónico 83-81) en sus nueve últimos duelos, y como añadido le permitiría mantener intacta otra curiosidad estadística: ganar, en cada una de las 13 temporadas desde su regreso a la élite, al menos en una ocasión a alguno de los conjuntos que ese curso disputaban la Euroliga. El ejercicio pasado fueron tres victorias (dos al Baskonia y una Valencia) en ocho partidos, mientras que el mejor registro en este sentido se dio en la 16/17, cuando los aurinegros pudieron las dos veces con el Barça y vencieron una al Real Madrid y en otra al Valencia.