"Fran [Guerra] comenzó a trabajar el lunes, pero no se sintió cómodo. Habíamos cumplido los plazos y su lesión está recuperada, pero ha aparecido otra microrrotura fibrilar en otra zona, y va a estar de baja sin plazo; por tiempo indefinido". Así se ha expresado este viernes Txus Vidorreta sobre el pívot. La baja, sin restarle importancia, tampoco aparentaría mayor gravedad toda vez que el cuadro lagunero ha podido sobrevivir (aunque con ciertas apreturas) en los siete partidos que lleva de baja el grancanario.

Pero el técnico aurinegro añadió una coletilla: "Eso nos ha trastocado mucho". Afirmación que viene ligada con la lesión de otro jugador, un Joan Sastre que tras "recibir un golpe casi no se ha podido entrenar". "Será duda para el partido" contra el Joventut, reveló Vidorreta. Y ahí es donde llegan realmente los problemas, ya que de no jugar tampoco el exterior balear, el Lenovo Tenerife se quedaría con solo tres cupos sanos (Édgar Vicedo, Jaime Fernández y Álex López), uno menos de los que debe inscribir en acta en una plantilla de 10, 11 u 12 jugadores.

Con Sastre en mínimas condiciones para aportar unos minutos ante la Penya, Vidorreta se vería obligado a realizar un descarte de un jugador no nacional. "A Guy lo veo con muchas ganas, motivado, viene bien y en forma, y tratando de adaptarse lo más rápido al sistema del equipo. Queremos que sea parte de nuestro equipo toda la segunda vuelta, pero que ya empiece a aportar desde el principio", señalaba igualmente el técnico canarista sobre su última incorporación. Entre líneas, declaración de intenciones de que el de Indiana se las verá ate su exequipo, por lo que el sacrificado tendría que ser otro.

Sin Sastre, dos opciones

Pero en el caso de que Sastre no llegue a tiempo la rotación aurinegra se reduciría. Ahí Vidorreta tiene dos opciones. La primera, meter en acta, para cumplir con la norma, al propio exterior mallorquín, aún sabedor de que no podrá recurrir a él. Un procedimiento que ya ocurrió hace algunas semanas con Jaime Fernández cuando estaba saliendo de una lesión. La otra, optar por el vinculado Mohamed Sangare, si bien en este caso tendrían que ser dos los no nacionales que se caigan de la convocatoria.