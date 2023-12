Por tiempo de participación en la Liga Endesa 23/24, Dusan Ristic es el décimo jugador de la plantilla del Lenovo Tenerife. Lleva 147 minutos repartidos trece partidos, es decir que no pasa de los 11 y medio por encuentro. El pívot serbio, fichado el pasado verano por el Canarias, viene de quedarse a cero en la visita al BAXI Manresa y no ser citado para el posterior encuentro de la BCL ante el Cholet. ¿Ocurre algo con el 14 aurinegro?

Su entrenador, Txus Vidorreta, se encargó ayer de poner las cosas en su sitio. «Es un tío fantástico y la relación mía y de todo el equipo con él es maravillosa», apuntó como introducción. «Estamos deseando que siempre le salgan las cosas bien», añadió el entrenador del Lenovo Tenerife antes de reconocer que en los partidos ante el Obradoiro y el Riga «no estuvo al nivel que hubiera deseado». Dicho esto, recomendó que nadie busque «cosas raras» en relación al escaso protagonismo de Ristic en el club aurinegro. «Es un tío muy querido en la plantilla y estamos a tope con él», insistió. «Pero tengo que poner a los jugadores para intentar ganar, especialmente cuando llevo tres derrotas seguidas», advirtió Vidorreta, a quien no le gusta perder «ni a las canicas».

Txus avanzó que, «seguramente», Dusan tendrá «su oportunidad» en el duelo de este viernes contra el Zaragoza. «Vamos en una buena línea y los que me preocupan son los diez que más están jugando, y luego que él aproveche su oportunidad, pero no hay ningún problema», remarcó el entrenador del Canarias.

Reacción. Al margen de la situación de Ristic, Vidorreta aseguró que sus jugadores están «anímicamente bien» después de haber «reaccionado» como debían en las canchas del BAXI y el Cholet. «En Manresa hicimos un partido magnífico», destacó sin pasar por alto que el último minuto «deslució» el notable trabajo anterior de los aurinegros. «Nos enfocamos claramente en la defensa para combatir a un rival que había ganado en el Palau Blaugrana, pero practicamos un muy buen baloncesto hasta el último minuto, en el que cometimos muchas pérdidas y errores que deslucieron un poco la victoria», resumió el entrenador. Esa actuación tuvo continuidad en la Champions. «En Cholet jugamos un buen baloncesto de ataque y defensa», dijo.

El Casademont Zaragoza. Al Lenovo Tenerife le espera este viernes un rival «totalmente diferente» a los dos anteriores. «Tendremos que defender como lo venimos haciendo, porque es un equipo que tiene mucho ritmo ofensivo y gente que llega muy bien en jugada», detalló. «Son capaces de robar balones y jugar en velocidad», remarcó Vidorreta a la hora de describir a un Casademont que tiene en sus filas a cuatro excanaristas: Thad McFadden, Santi Yusta, Tomasz Gielo y Emir Sulejmanovic. «Conocemos bien a estos jugadores, habrá que ver si somos capaces de defenderlos bien», señaló.

Guerra, para el nuevo año. Txus confirmó que Fran Guerra no jugará hasta 2024. En realidad, es lo que se esperaba, aunque no se descartó que el grancanario pudiera adelantar los plazos de la recuperación de su lesión. «Está mejor, pero todavía le va a costar», indicó Vidorreta. «Creo que no va a estar en condiciones de jugar hasta 2024», continuó ciñéndose a los «plazos normales» establecidos por los especialistas. «La semana pasada pensamos que se podían adelantar un poco y no ha habido una recaída, pero hay que tener precaución porque en la resonancia de control, la cicatriz aún estaba un poco blanda», concluyó.