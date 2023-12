Como no podía ser de otra manera, el técnico del Lenovo Tenerife, Txus Vidorreta, se mostraba ayer «muy contento» por la clasificación de su equipo como primero de grupo tras «un buen partido de baloncesto» en el que destacó el acierto de los suyos desde el 6,75. «Hemos anotado 17 triples, una cifra muy importante que nos ha ayudado a ser primeros de grupo. Estamos muy contentos por este triunfo y haberlo hecho jugando bien en un campo y con una atmósfera que transmiten pasión por el baloncesto», señalaba el bilbaíno.

«Hemos empezado bien el partido, con un gran tono defensivo, controlando el ritmo y estando eficaces tanto en ataque como en defensa», expuso Vidorreta sobre el arranque, antes de admitir que «en el segundo cuarto el Cholet ha podido sacar ventanas tanto de su rebote ofensivo como de su juego llegando al contragolpe». «Fueron mejores que nosotros y le dieron la vuelta al marcador», reconoció igualmente. «Ya en el tercer cuarto hubo mucha igualdad, llevando nosotros de nuevo el ritmo defensivo que nos convenía, aunque no estábamos anotando con asiduidad desde el triple», dijo el preparador canarista, para el que «todo ha cambiado con la entrada de Édgar Vicedo, que ha anotado dos triples muy importantes que nos han dado mucha confianza». «Ya al inicio del último cuarto logramos abrir una pequeña diferencia que nos ha llevado a una victoria en lo que ha sido un muy buen partido», concluyó.

El Hapoel Jerusalem, rival

En el Round of 16 (que arrancará el 23 o 24 del próximo mes de enero) el CB Canarias estará en un grupo donde tendrá como rival seguro al Hapoel Jerusalem, su verdugo en las semifinales de la última Final Four de Málaga. Sus otros dos adversarios saldrán de dos eliminatorias: por un lado la que medirá al Rytas Vilnius lituano con el Peristeri griego, y la que enfrentará al Pinar Karsiyaka con el tercero de un Grupo F que se decidirá hoy y donde no hay nadie clasificado: Telekom Bonn (actual campeón), Hapoel Holon, Breogán y Bursaspor turco.