Duelo directo en la carrera por acceder a la final a ocho de la Copa del Rey. El Lenovo Tenerife, undécimo en la Liga Endesa con seis victorias y siete derrotas, visita este sábado (17:00) a un BAXI Manresa situado en la séptima plaza, con un encuentro más y un balance de ocho partidos ganados y seis perdidos. El final de la primera vuelta –17ª fecha– marcará el límite para definir el cartel de la cita copera que se disputará en Málaga a mediados de febrero. El Canarias apurará sus opciones para estar en una de las ocho primeras plazas de la clasificación ACB y participar en la Copa por octavo curso consecutivo.

El margen de error para el equipo de Txus Vidorreta es mínimo. Si gana los cuatro partidos que le quedan antes del paso a la segunda mitad del calendario, alcanzará su objetivo. A partir de ahí, tres victorias no garantizan nada de antemano y la conquista de dos sería insuficiente. De entrada, todo parece depender del resultado que se registre en el Nou Congost ante un BAXI que sí está cerca de sellar su billete para la Copa. Se le aclaró el camino gracias a sus recientes triunfos ante el Girona y el Barcelona; esta última, correspondiente a la 15ª jornada. Si los de Pedro Martínez ganan hoy, tendrán pie y medio en Málaga.

Aparentemente, las dinámicas son opuestas. Al menos, en el corto plazo. El BAXI recibirá al Canarias reforzado por sus convincentes actuaciones ante el Girona y el Barcelona. También tiene el aval de su trayectoria como local. Desde que perdió en la segunda jornada ante el Real Madrid, ha podido con todos los rivales que han pasado por el Nou Congost, los cinco. En cambio, el Lenovo pinchó en sus dos encuentros más cercanos en la Liga Endesa. Tras hacerse con el derbi (82-94), falló en el Santiago Martín ante el Obradoiro (87-92) y se quedó corto en la visita al Baskonia, pese a anotar 100 puntos. Estas dos derrotas frenaron las aspiraciones coperas del Canarias, pero no han apartado al equipo tinerfeño de esa lucha. «Si no ganamos en Manresa, no dependeremos de nosotros y deberíamos esperar a muchas combinaciones», reconoció Vidorreta. Las cosas se verán de otra manera con un triunfo en el Nou Congost.

Los aurinegros viajaron sin el grancanario Fran Guerra, que sigue de baja. El domingo volverán a subir a un avión, pero no para volver a la Isla, sino para llegar hasta Francia y jugar el martes contra el Cholet en la Champions League.

En el BAXI tampoco estarán todos disponibles. No se han recuperado de sus lesiones ni el alero Jou ni el pívot Vaulet. Pero sí retorna una de las piezas esenciales en el engranaje manresano, el base Dani Pérez, que se perdió los últimos cinco encuentros por una dolencia en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Pese a su ausencia, el BAXIsacó adelante partidos como el disputado el pasado miércoles ante el Barcelona en el Palau Blaugrana. Otro Dani, también base pero apellidado García, destacó ese día con sus 11 puntos y 9 asistencias. Argumentos no le faltan a un Manresa que se cruza este sábado en los cálculos coperos del Lenovo.