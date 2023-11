Un partido de los que están marcados en rojo desde el mismo día que sale el calendario. El Lenovo Tenerife recibe este sábado (19:45 horas, Santiago Martín) al Zunder Palencia en busca de su quinta victoria del curso. Un triunfo, que de producirse, permitiría a los de Txus Vidorreta equilibrar de nuevo su balance global y, por extensión, mantener intactas sus opciones de meterse un año más en la Copa del Rey.

La fiabilidad mostrada cuando oficia como local, y la solvencia de los últimos cursos cuando se mide contra conjuntos de la zona media-baja de la tabla son dos aspectos que el Lenovo Tenerife está obligado a ponerlos de manifiesto en esta décima jornada. Y es que el 0-3 con el que arrancó la campaña 23/24 y el no haber sido capaz de vencer a ninguno de los gallitos a los que se ha medido (perdió contra Real Madrid, Barça, Valencia y Unicaja, ahora mismo los cuatro primeros), se convierten en factores que dejan sin demasiado margen de error -al menos en este tipo de encuentros- al cuadro aurinegro en su propósito más inmediato de pasar entre los ocho primeros el corte de las 17 jornadas iniciales de la fase regular.

"Con confianza, pero de ninguna manera confiados" es la frase con la que Txus Vidorreta ha querido definir la manera en la que pretenden afrontar los suyos el duelo contra un colista, el Zunder Palencia, que con solo una victoria en las nueve primeras jornadas llega a la Isla en pleno proceso de pagar el peaje de su estreno en la categoría. Con el aliciente de la presencia en el banquillo visitante de Marco Justo, durante una década ayudante en el bando canarista, se mide el Lenovo Tenerife a un adversario al que ya le empieza a acogotar su situación clasificatoria.

Paradójicamente, y en esa intención de no caer en displicencia alguna, puede venirle bien al Canarias afrontar el choque de este sábado con algunas bajas en su plantilla. A la ya consabida ausencia de Jaime Fernández (lesión muscular de grado uno en el bíceps femoral de la pierna izquierda) se une la de Elgin Cook, que no ha podido ejercitarse desde su vuelta de Barcelona toda vez que no termina de dejar atrás los problemas de rodilla que arrastra desde hace unas semanas, cuando se llevara un fuerte golpe en una caída durante el tramo final del duelo de BCL contra el Darussafaka.

Con Joan Sastre y Fran Guerra recuperados por completo, y la entrada en la convocatoria de Álex López, la rotación aurinegra será, si cabe, algo más corta de lo habitual. Una limitación que obliga a un mayor rendimiento de la teórica segunda unidad, aquella que en el Palau, contra el Barça, se quedó en apenas 27 puntos. La necesaria aportación de Sasu Salin, que no termina de salir del bache, o la confirmación de la integración total de Dusan Ristic se antojan claves para aumentar dichos guarismos.

En el horizonte, y con el objetivo prioritario e inequívoco de la victoria, una posible disyuntiva en caso de que todo transcurra según lo previsto: forzar la maquinaria de los primeros espadas para tratar de meterle un buen mordisco al average general (ahora de -21), o bien optimizar esfuerzos pensando que en menos de 72 horas el Lenovo debe afrontar un partido clave, ante el Darussafaka, en su objetivo de acabar primero la fase de grupos de la BCL. Recuperar la capacidad defensiva mostrada en los dos últimos partidos en Los Majuelos (en los que dejó al Andorra en 53 puntos y al VEF Riga en 55) parece la fórmula más eficiente para no solo ganar, sino también optar a no tener que escoger solo uno de los teóticos premios extras.

Vidorreta: "Son un equipo equilibrado"

Para Txus Vidorreta, se mide su CB Canarias este sábado a un rival que semana a semana va aumentando "su variedad de recursos". En un análisis más detallado del Zunder Palencia, habla el técnico del Lenovo de un conjunto con "dos grandes anotadores, como son Benite y Franke", papel que también pueden desempeñar, "en diferentes posiciones, sus dos bases", en referencia a Keye van der Vuurst y Brandon Brown. Todo sin olvidar a Chumi Ortega, que pese "a jugar su primer año entero en la categoría está siendo uno de los mejores tiradores de tres de la liga", hasta el punto de que el alero murciano es el tercero en porcentaje de acierto en triples con un 55,6% (10/18). Además, apunta el preparador canarista que los cuatros de Marco Justo (Whittington y Ndiaye) "abren el campo", al margen de resaltar la presencia de "dos pívots muy grandes, Pasecniks y Haarms, que con los dos pies en pintura son muy solventes". "Son un equipo muy equilibrado", resumió.