La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, adelantó ayer en un encuentro con el presidente del CB Canarias, Félix Hernández, que la corporación insular ha consignado una partida de 1,1 millones de euros para el ejercicio 2024, para dotar de climatización al pabellón Santiago Martín, una iniciativa de la que se ha hablado durante los últimos años y que por fin ya tiene compromiso, una ficha financiera y unos plazos aproximados y provisionales de ejecución.

Tras la confirmación de la partida presupuestaria, la ejecución y conclusión de todo el proyecto se podría desarrollar a lo largo del ejercicio 2025, aunque este apunte podría variar en función de los estudios, la propia tramitación y el desarrollo del plan. El objetivo prioritario es que cualquier tipo de actividad que se realice en la infraestructura de Los Majuelos pueda desarrollarse con unos buenos estándares de confort de cara a sus principales beneficiarios, que son los usuarios y espectadores.

En esa partida económica, además, están incluidas obras de bajo rango, pero muy importantes para renovar los distintos espacios de esta infraestructura multifuncional diseñada, no solo para la práctica deportiva, se especificó, sino para otro tipo de actividades culturales o sociales si así se requiere, pero siempre pivotando en la propia actividad del club aurinegro, el principal usuario del pabellón Santiago Martín.

Precisamente, el Lenovo Tenerife, no es solo el representativo tinerfeño en la élite del baloncesto español desde hace años, sino que también lleva semana tras semana como local a cerca de 5.000 espectadores a las gradas de un pabellón que está próximo a cumplir 25 años desde que se inauguró en 1999.

Las obras incluidas en esa partida de 1,1 millones se refieren a la actualización y modernización de determinadas dependencias y salas, principalmente la del gimnasio que necesita una actualización urgente.

Así lo comentó este miércoles la máxima responsable de la institución, Rosa Dávila, en una visita realizada a la sede del CB Canarias en el propio Santiago Martín, una invitación formulada por el presidente del club, Félix Hernández, con el objetivo de dar a conocer no solo las instalaciones que ocupan, sino las necesidades del representativo en su trabajo del día a día, entre otras cuestiones.

Dentro de esas cuestiones está, y es muy importante, el crecimiento social del club en el futuro a través de la creación de la Ciudad Deportiva del CB Canarias, que se podría construir en los terrenos del antiguo IES Padre Anchieta, pero que es competencia del Ayuntamiento de La Laguna. Esta opción sería a medio-largo plazo y necesitaría de un acuerdo entre administraciones para lograrlo.

En esa visita estuvieron presentes la margen de la presidenta y el propio Hernández; el vicepresidente y responsable de Turismo de la Corporación, Lope Afonso; la consejera de Deportes, Yolanda Moliné; y el presidente de la Fundación CB Canarias, Santiago Cacho.

Precisamente, Hernández fue el que presentó el encuentro, destacando que "se trata de una visita oficial del grupo de Gobierno del Cabildo, que no quiere decir que desde el minuto uno no hayamos estado en contacto", todo lo contrario, especialmente con la consejera Yolanda Moliné, "y una vez más, orgullosos con nuestro máximo patrocinador de equipo. Pero no solo por eso, sino por lo que significa el Cabildo" estando en una de sus instalaciones, dijo.

La presidenta insular, Rosa Dávila, reconoció que "la corporación ha estado en contacto estrecho con el CB Canarias y, además, hemos podido disfrutar de alguno de sus partidos". En este punto recordó que "somos el principal patrocinador del club y estamos en unas instalaciones del Cabildo que necesitan de una reforma y que el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2024 tiene consignada una partida de más de 1,1 millones de euros para abordar, entre otras cuestiones, la climatización del Santiago Martín".

"Se trata de una demanda histórica, no solo de los que juegan, sino de los aficionados del baloncesto y otros eventos que se desarrollan en estas instalaciones. Tienen sus años, se mantienen relativamente bien, pero es verdad, y así lo hemos hablado, necesita de unas reformas y con esos recursos como compromiso del equipo de Gobierno, se podrán materializar", apuntó.

Puso en valor, por último, la colaboración que siempre ha existido entre el Cabildo y el club en distintas campañas, con lo que queda claro que "las relaciones son magníficas".

Por su parte, Lope Afonso hizo un juego de palabras con la campaña turística de la corporación para relacionar el vínculo existente entre las entidades: "Tenerife despierta emociones y el CB Canarias levanta pasiones. Por eso es uno de nuestros mejores patrocinados porque el éxito deportivo del club y su buen hacer han afianzado una trayectoria sólida, ya que desde hace años no solo lo hace en competición doméstica, sin en competición europea (BCL). Eso ha contribuido a que la marca Tenerife tenga repercusión turística más allá de nuestras fronteras" y al crecimiento y promoción del deporte base en general.

Por último, la consejera de Deportes, Yolanda Moliné, fue la encargada de entrar en el detalle de las actuaciones que se realizarán, especialmente de la climatización del recinto lagunero. En este punto dijo que el espacio temporal que mueve la corporación es "entre 2024 y 2025", aclarando que es una estimación por la propia tramitación y estudios relativos. A ello aclaró que esa partida de más de 1,1 millones también contempla obras menores, pero muy importantes, enfocadas a la modernización de distintos espacios, especialmente "el gimnasio y servicios, entre otros".