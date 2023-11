Se mostraba muy satisfecho anoche Txus Vidorreta por el triunfo del Lenovo Tenerife, tanto por la gran segunda parte como por la demostración de «adaptación» a las bajas de última hora de su plantel. «Tuvimos capacidad de reacción y hemos hecho un gran esfuerzo para lograr un meritorio triunfo y que no era sencillo», resumió el entrenador canarista.

El técnico aurinegro habló de «un partido de dos fases». «La inicial, de más de 15 minutos, en la que ellos fueron superiores, con más ritmo, cómodos desde su defensa, y nosotros sin acierto en ataque y sin las mejores decisiones a nivel defensivo», detalló sobre la primera. «Hemos crecido desde la defensa con un parcial de 10-0 antes del descanso que ha sido clave. Y ya en el segundo tiempo fuimos muy superiores con ese 51-19 desde el minuto 17 hasta el final, lo que es un indicativo de que hemos estado a un alto nivel defensivo. Y también hemos encontrado soluciones a nivel ofensivo, así como algo de ese acierto que nos estaba faltando», dijo el preparador vasco en relación a la mejora de los suyos.

Al margen de esta segunda victoria en la fase de grupos, Vidorreta realza la capacidad de sobreponerse de su equipo ante «con dos bajas» de última hora, las de Joan Sastre y Fran Guerra, el primero con molestias en la musculatura de su cadera, y el pívot con un proceso febril. «Hemos tenido que encontrar una rotación distinta y esta vez le ha tocado a Elgin ser el descarte», explicó.

Vidorreta destacó que el alero norteamericano «ha respondido bien» a esta decisión, al igual que el resto del plantel en la cancha, donde según su consideración «la defensa de los pívots en el bloqueo directo ha sido clave para volver a dejar a un rival por debajo de los 60». En este sentido, el bilbaíno elogió la «participación de Dusan Ristic, que está mejorando a nivel defensivo». «Necesitaba tiempo para entender los timmings defensivos que trabajamos», añadió del serbio.

Cuestionado por la posible participación de Guerra y Sastre en el Palau Blaugrana el domingo, el bilbaíno fue algo más optimista con el interior. «A Fran no le he visto. Tenía fiebre muy alta por la mañana. Es un virus de garganta, pero queda tiempo hasta el domingo», dijo del grancanario. «Con Joan el plan era que hoy [por ayer] hiciera un trabajo suave, pero no estaba en condiciones. El viernes [por mañana] veremos si puede empezar a trabajar, si no, será complicado en un partido tan exigente en lo físico como el del Barça.

Ánimos para Glisic

Antes de todo su análisis, lo primero que hizo Vidorreta en sala de prensa fue tener un sentido mensaje hacia Aleksandar Glisic, el árbitro lesionado durante el tercer cuarto y por el que el técnico ya se interesó en ese mismo momento saliendo corriendo desde su banquillo hasta la otra punta de la cancha. «Quiero mandar un fuerte abrazo para Glisic. Vamos a hacer lo máximo para ayudarle y que tenga todo el apoyo por parte del club, tanto el médico, como el personal y el humano, porque Aleksandar es uno de los clásicos de la liga y me una gran relación con él», dijo el vasco en relación al trencilla serbio, que fue trasladado anoche a un centro hospitalario cercano al Santiago Martín.