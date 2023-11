Vidorreta pide no pensar más allá de sumar la cuarta victoria

El entrenador del Lenovo Tenerife, Txus Vidorreta, apuntó este viernes que el objetivo del representativo tinerfeño es alcanzar las "cuatro victorias", las que le unirían al grupo de siete equipos que las suman hasta el día de ayer, por lo que todo pasa por ganar a uno de los equipos más en forma de la Liga Endesa en estos momentos, el Morabanc Andorra. En este caso, se trata el primer escalón que se marca para dar para empezar a alcanzar la normalidad en una temporada que está siendo atípica por su comienzo.

Así lo expuso ayer en el marco de la rueda de prensa previa al choque se disputa esta tarde en el pabellón Santiago Martín, a partir de las 19:45 horas, en la que se expuso, además, la dificultad que entraña jugar contra un conjunto, el Morabanc, que cuenta con una "plantilla muy compensada".

Vidorreta puso el foco precisamente en el rival, uno de los que mejor forma ha mostrado en las últimas jornadas en las que ha sumado cuatro victorias en los últimos cinco encuentros.

Sobre ello aseguró que "el objetivo en estos momentos no es pensar más allá de unirnos a ese nutrido grupo de equipos que tienen cuatro victorias (Unicaja, UCAM Murcia, Morabanc Andorra, Básquet Girona, Baskonia, Surne Bilbao y BAXIManresa). No pensamos más allá del próximo partido y ese es ante el Andorra», que con sus últimos tres triunfos consecutivos vienen a la Isla con «mucha moral, por lo tanto, hay que respetarles al máximo".

Advirtió el preparador que "es un partido muy difícil y si este equipo –Morabanc Andorra– ha sido capaz de ganar en Badalona, pues tampoco sería de extrañar que fuera capaz de ganar en Tenerife", aunque "nosotros vamos a tratar de evitarlo haciendo un buen baloncesto, trabajando duro en defensa, controlando el rebote y manteniendo los niveles de acierto que hemos tenido contra el Cholet (95-75), Darussafaka (88-84) y Bilbao (93-94) durante muchos minutos".

Sobre el rival de esta tarde, Txus Vidorreta explicó que "es un equipo que está jugando muy bien", destacando que "a nivel de manejo de balón y de creación combinan talento para pasar y anotar y eso les hacen muy difícil de defender".

Ahondando en el rival, el técnico expuso que el Morabanc "tiene muy buenos manejadores", poniendo como ejemplo los casos de "Markel Starks, con el que ya jugamos el año pasado dos veces, precisamente contra Darussafaka, y que es un base muy anotador; también hombres como Jean Montero y Jerrick Harding, que parece que ya lo van incluyendo en el roster. También Adam Somogyi, que lo conocemos de la BCL; y por supuesto Tobias Borg, que está siendo si no el tirador más fiable del equipo, casi".

En las posiciones de alero y ala pívot, apunta que los azulones "tienen muy buenos jugadores, sobre todo Stan Okoye y Mihajlo Andric, sin despreciar a Juan Rubio. Luego son muy físicos en el juego interior, tanto con Tyson Pérez –del que rumoreó que estaba en la órbita canarista a finales de la temporada pasada–, como Marin Maric y Felipe Dos Anjos. Todos son jugadores físicos que aportan energía y dureza en el rebote en los dos aros. Creo que es una plantilla muy compensada", añadió.

¿Y cómo se encuentra su equipo del nivel que pretende Txus Vidorreta? "Pues estamos cada vez más cerca. La experiencia me dice que sin entrenar no se puede competir y teníamos tres partidos sin haber podido entrenar, que podía ocurrir un milagro y estuvimos cerca en Murcia y lo peleamos y trabajamos contra Valencia y competimos en Málaga, pero esa semana era muy complicada para nosotros".

"Luego hemos podido ir creciendo como equipo porque un grupo que tiene buenos jugadores y han tenido buenos resultados no se les olvida competir, pero necesitan entrenar y estar juntos. Si no, necesitas una plantilla de 17 jugadores porque dejas a los cuatro o cinco que han llegado tarde, pero no creo que nos vaya a dar el presupuesto para eso", dijo tirando de ironía.

En cualquier caso destacó que el equipo está mejor después de las victorias ante Girona y Bilbao durante el mes de octubre, "en el que realmente hicimos nuestra pretemporada". "Ahora necesitamos confianza con ese buen trabajo que hemos realizado" durante el mes pasado.

Por otra parte, Txus Vidorreta destacó que podrá contar con todos los jugadores de su plantilla, incluido el estadounidense Elgin Cook, quien "ha estado de baja hasta ayer [por el jueves] porque ha tenido un poquito de dolor en la rodilla" tras una caída sufrida en Turquía.