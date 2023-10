"El equipo está creciendo y mejorando; máxima tranquilidad". Así se ha expresado este viernes Txus Vidorreta, técnico del Lenovo Tenerife, cuando ha sido cuestionado por la situación actual de su equipo, en especial en Liga Endesa. "No estamos acostumbrados a empezar 0-3 en Liga Endesa, pero eso es algo no se puede cambiar en un día", ha señalado el preparador vasco en las horas previas a la visita canaristas al Bilbao Basket (domingo, 16:00 horas).

Recuerda Vidorreta que "con el 2-4 ya se ha mejorado el 0-3" de hace un par de semanas, a la vez que argumentó su teoría basándose en lo sucedido en sus primeros encuentros como canarista. "Cuando llegué estábamos 0-5 y eso no se pudo cambiar en un día, no nos pusimos 4-5; al final hicimos 16 victorias en 29 partidos y nos quedamos cerca del playoff, pero hasta febrero no nos acercamos a los de arriba", ha señalado sobre aquel ejercicio 15/16.

El entrenador del Lenovo ha insistido en el "claro proceso de recuperación" por el que atraviesan los suyos. "Hicimos 20 minutos muy buenos contra el Real Madrid y el Darussafaka... Ahora nos falta hacer 40 en el mismo partido. Estuvimos cerca de hacerlo en Girona, y ahora, en un partido tan importante como ese [el jugado en Fontajau] queremos lograrlo en Bilbao", señala el responsable del banquillo canarista.

Para Vidorreta, el irregular arranque de los suyos "lo ha marcado", al margen de sus mermas físicas de inicio, "el calendario" que han tenido que afrontar los suyos. "Lo habitual es que no sorprendas a los equipos grandes, como el Madrid. Es que desde el nuevo formato de la Euroliga es muy difícil meterles mano. Si es que pierden cuatro, cinco o seis partidos al año, y juegan entre ellos", se lamenta el entrenador canarista, para el que, ante "otros rivales de la zona media o baja", el balance sería diferente: "Estoy seguro de que no estaríamos así, sino 4-2". "Toca tener paciencia e ir poco a poco. Ya sabíamos que tendríamos dos o tres meses en los que las cosas iban a costar... y en eso estamos; tranquilidad", insiste.

Ya en el plano individual, Vidorreta ha revelado que la gran incógnita en este momento es el estado físico de Elgin Cook, lastimado en una rodilla en los instantes finales del duelo contra el Darussafaka. "El golpe y la caída fueron feos, pero solo tiene una cierta molestia; hay optimismo de que se recupere porque todavía quedan 48 horas para el partido", expone sobre el alero.

Confianza dn Fran Guerra

También ha respaldado Vidorreta a Fran Guerra tras sus dos flojas actuaciones tanto ante el Madrid como contra el Darussafaka. "Creo que hasta estos dos partidos estaba siendo nuestro mejor cinco, y ahora no ha tenido sus mejores días", ha admitido, y si bien ha reconocido un pequeño tirón de orejas al pívot y la necesidad de que "se ponga las pilas" ya que está "muy por debajo del porcentaje de acierto del año pasado", también defiende al grancanario. "Es normal que sufriera ante el pívot mas desequilibrante de Europa [en referencia a Tavares], mientras que en Turquía le pitan dos faltas seguidas en ataque que en el otro lado no son", expone el bilbaíno.