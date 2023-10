No tener experiencia en una liga europea de primer nivel y, por consiguiente, no saber lo que era la Liga Endesa, no están siendo óbice para que Sacha Killeya-Jones esté firmando un arranque notable en la Liga Endesa. El de mayor impronta de entre todos los que debutan este curso en la élite nacional. Más de 50. El domingo le toca sufrirlo al Lenovo Tenerife.