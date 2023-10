«Hemos hecho un gran segundo tiempo, con un magnífico esfuerzo durante muchos minutos». Con este tramo del encuentro se quedó ayer, en sala de prensa, Txus Vidorreta, entrenador del Lenovo Tenerife, que ve lo realizado en esos 20 segundos minutos el camino más corto para alcanzar futuras victorias. «Creo que el segundo tiempo ha sido extraordinario, y en la primera parte ellos fueron mejores que nosotros», insistió en este sentido.

Admitió Vidorreta que el Canarias se estaba «equivocando en ir agresivos siempre al Real Madrid porque mueve muy bien la pelota con una gran batería de tiradores». «Pero sí podíamos hacer la defensa que estaba planteada, impidiéndoles jugar tan confortablemente como les hemos dejado en los 15 primeros minutos. Hemos mejorado en la parte final de la primera mitad, aunque no se ha traducido en el resultado. Y luego sí hemos podido ir más agresivos a todos los niveles, haciendo que ellos estuvieran muy incómodos, y haciendo por momentos muy buen baloncesto», explicó el técnico vasco, que detectó, en ese juego, «la línea de seguir creciendo y mejorando».

Al igual que hiciera el sábado Carlo Ancelotti, preparador del Real Madrid de fútbol, ayer Vidorreta tiró de ironía para hablar de la diferencia en la cantidad de tiros libres lanzados por ambos conjuntos. «En la segunda parte hemos sido mejores en tiros de dos y triples, pero no en libres, que es algo que no depende de nosotros. Y no por porcentajes, sino por números de lanzamientos. Antes de este partido llevábamos 26 libres de media y el Madrid 21; y ellos han incrementado de 21 a 32, y nosotros hemos disminuido de 26 a ocho. Son números», comentó el técnico antes de un añadido: «De todas formas, seguimos tirando dos libres más por partido... !Ja, ja!», exclamó de forma ácida.

Es por este factor, por lo que Vidorreta entiende que el duelo se «decide en ese tercer cuarto», ya que el Madrid «lanza ocho libres seguidos que le ha mantenido con la confianza suficiente para luego anotar triples de mucha calidad». Un arreón final en el que sí destacó «la labor, una vez más, del Chacho, que está en un momento dulce y ha sido el jugador desequilibrante del partido».

En un análisis global de la situación actual del Lenovo, Vidorreta considera que «los cuatro últimos partidos no tienen nada que ver con los tres primeros». «Necesitábamos solidez y la vamos adquiriendo con entrenamientos y conjunción», expresó antes de manifestar su seguridad en que «el martes» y pese a disponer de apenas 48 horas para preparar su partido contra el Darussafaka, con viaje a Estambul incluido, «el equipo va a estar a tope».

Por su parte, Jaime Fernández, máximo anotador ayer del Canarias, destacó la capacidad de su equipo de «agarrarse al partido y competirlo. «Al final los pequeños detalles como algunos triples, muchos tiros libres deciden el resultado, pero tras el descanso nos pusimos un poco más agresivos y hemos funcionado mejor», comentó el madrileño, satisfecho también por su rendimiento en labores defensivas.