Las prestaciones y resultados cosechados hasta la fecha -11 victorias en otros tantos partidos- por este Real Madrid 23/24 le hacen temible para cualquiera. También para un Lenovo Tenerife que pese a sus manifiestos síntomas de recuperación es sabedor de la enorme dificultad que entraña intentar acabar, este domingo (12:00 horas), con la condición de invicto de los de Chus Mateo. Así lo ha expresado este sábado Txus Vidorreta. "Es muy difícil, porque nadie lo ha logrado hasta ahora en partido oficial; y además están ganando con mucha autoridad", dijo de los blancos, a los que aún así espera encontrarles alguna rendija para hacerles colapsar.

"Sí, le veo alguno, pero no lo voy a decir", respondió el preparador bilbaíno al ser cuestionado por si apreciaba algún punto débil en el Madrid. "Pero nosotros tenemos más que ellos", añadió justo a continuación para admitir la teórica superioridad blanca. "Hay puntos en los que sabemos que podemos hacerles daño, y a lo largo de estos años los hemos localizado, pero aún así ellos tienen una respuesta individual de un nivel que no tenemos la mayoría de los equipos de Europa", expresó Vidorreta en un análisis más detallado.

Más allá de esos escasos puntos concretos hay otros aspectos básicos, de cara al partido de este domingo, para el máximo responsable del banquillo canarista. "Es evidente que debemos defender bien y, lo que digo siempre, estar acertados en ataque, sabiendo que ellos están jugando con mucha solidez, mucha determinación y un altísimo nivel de acierto", apuntó.

A la hora de poner nombres encima de la mesa, y sin esconder que "Campazzo lo está haciendo muy bien", se queda con la aportación de la vieja guardia del perímetro blanco. "Quienes están jugando a un altísimo nivel son el Chacho y Lull, a los que el año pasado les costó un poco más, pero que esta temporada han empezado fenomenal", expresó el técnico del Lenovo Tenerife. En este sentido el vasco puso como ejemplo "la semana extraordinaria" de los dos Sergios, en especial por lo sucedido el jueves contra el Emporio Armani Milan, "cuando el partido se rompe con ellos dos en cancha".

Hasta 17 jugadores ha utilizado ya el Real Madrid en lo que va de curso, abanico que podría complicar a sus rivales la preparación de partido a tenor de que, en la Liga Endesa, solo se da a conocer la convocatoria una hora antes de cada encuentro. "Lo descubriremos justo antes, aunque el hecho de que en los dos últimos partidos hayan usado a los mismos 12 ya da una pista. Lo que sí sabemos es que todos son muy buenos, de los mejores de Europa. Son el actual campeón de Europa y están invictos en todas las competiciones", comentó Vidorreta sobre esta situación de incertidumbre.

Avance en el plano anímico

Al margen de los poderes del rival de este domingo, el entrenador del Canarias admite que, "después de ganar tres partidos seguidos, anímicamente" su equipo "ha dado varios pasos hacia adelante", y aunque recalcó que el cuadro isleño no ha "tenido fortuna con el calendario", sí reconoce que su duelo contra el Real Madrid le llega "en mejor condición que hace dos semanas". Un avance en el que el técnico espera que la grada también ayude.

En el plano individual Vidorreta dio a entender que Salin se encuentra estos días más liberado, ya que "necesitaba un buen partido" como el firmado el martes ante el Cholet (25 puntos con ocho triples), pero también descubrió que su día a día no estaba siendo malo. "Si enseño el vídeo de un entrenamiento justo anterior a jugar contra Girona, flipan, porque ese día igual metió 25 triples, y con defensa", dijo del finés, al que no le pide volver a "anotar siete triples en un cuarto", pero sí que "cuando no meta, sea un jugador agresivo en defensa y que no pierda balones". Ya como objetivo a medio plazo con Sasu, Vidorreta se propone que vuelva a rondar los porcentajes del 40% de acierto en el tiro de tres. "Lo necesitamos porque este equipo tiene muchas situaciones en las que Sasu es el foco de nuestro ataque", explicó para concluir.