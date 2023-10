Duro examen a la recuperación del Lenovo Tenerife

Tres victorias seguidas, aunque no exentas de varios pasajes de cierta angustia, han solidificado un tanto la moral del Lenovo Tenerife, cuyo estado anímico andaba maltrecho a causa de un su errático e inusual arranque. Triunfos recientes contra Breogán, Girona y Cholet en medio de un proceso en el que el cuadro de Txus Vidorreta empieza a ser más reconocible. Este domingo (12:00 horas), sin embargo, el conjunto lagunero necesita mucho más. Y es que los de Txus Vidorreta prueban su recuperación contra un casi imposible, el Real Madrid.

Se mide el cuadro aurinegro, en esta sexta jornada liguera, a un rival que hasta la fecha no conoce la derrota, toda vez que arrancó el curso oficial ganando -por sexto curso consecutivo- la Supercopa, ha sumado cinco triunfos en la ACB, y ya suma -tras los dos de esta misma semana- cuatro resultados positivos en la Euroliga. En total, un pleno de 11 de 11 al que el Lenovo tratará de ponerle freno.

Mientras, y con un balance negativo hasta la fecha (2-3), el CB Canarias reedita un duelo que, por una razón por otra, y en diferentes escenarios (liga regular, playoff, Copa del Rey y Supercopa) no se le ha dado nada bien en sus antecedentes más cercanos. Y que solo ha logrado ganar a los blancos en uno de sus últimos 18 duelos. Fue en la visita blanca hace dos cursos al Santiago Martín (72-59).

Algo más cerca en el tiempo, en el compromiso entre ambos del ejercicio 22/23, el Canarias y el Real Madrid se enfrentaron con el liderato en juego, ya que ambos sumaban hasta ese momento nueve victorias y dos derrotas. En aquel choque de hace 10 meses vencieron los blancos (67-80). Esta vez las necesidades aurinegras son mayores en busca de una victoria no por los puestos de privilegio, pero que sí le reportaría a los de Vidorreta un triunfo de calidad que hasta la fecha nadie ha logrado; al margen de inyectarles una incalculable dosis de moral de cara a su futuro más inmediato, en el que una nueva presencia en la Copa del Rey se atisba en el horizonte.

En su propósito de acabar con este aplastante arranque del conjunto merengue el Lenovo Tenerife necesita de otro avance en lo colectivo, pero también en el plano individual. Con el mejor Sastre en los dos lados de la cancha recuperado para la causa, y una vez Salin, con los ocho triples anotados el pasado martes, parece haber afinado su punto de mira desde el perímetro, las miradas apuntan ahora hacia Bruno Fitipaldo, el único de los primeros espadas del cuadro aurinegro que no ha logrado salir del bache de inicio de curso.

El uruguayo fue, precisamente, y con al menos 20 créditos de valoración (14 puntos y ocho asistencias de media), el mejor del conjunto isleño en las dos últimas visitas del Real Madrid a la Isla, y esta vez su aportación parece más necesaria que nunca. Y es que el cuadro blanco conoce perfectamente la manera de cortocircuitar a su compañero de puesto, un Marcelinho Huertas que contra los blancos suele sufrir frente a la marca con la que dio en su día Pablo Laso, la de un jugador más grande y más físico que él.

Una casi obligada aportación global en la que también entra en juego la mejora en el tiro exterior, una de las principales señas de identidad de los laguneros y de la que prácticamente nada se sabía hasta el duelo del martes (31,7% de acierto, seis puntos menos que su rival de este domingo) contra el Cholet, cuando los canaristas reverdecieron laureles gracias a su 16/28 (57,1%) desde el arco.

Esa perfección a la que debe acercarse el Lenovo Tenerife también tiene que coincidir con empujar al Real Madrid a un día discreto. Aquel en el que Campazzo no sea desequilibrante hacia dentro, Sergio Rodríguez, Sergio Llull y Rudy Fernández no impartan su particular magisterio, Tavares no marque diferencias debajo de los dos aros, Musa... En definitiva, un equipo, el blanco que poco se parezca al conjunto sin miramientos de sus 11 primeros partidos.