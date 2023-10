El entrenador del Lenovo Tenerife, Txus Vidorreta, puso en valor la victoria de su equipo ante el Cholet Basket en un encuentro en el que a pesar de comenzar «horrible» pudo enderezar el rumbo gracias a una destacadísima segunda mitad, a una mejora defensiva total del equipo, pero sobre todo por un estelar Sasu Salin, que anoche hizo un impresionante 8/9 en triples, con una marca de un 7/7 sin fallo en la primera parte: «Se vive mucho mejor con Sasu haciendo 7 triples en sus 7 primero intentos, que con los porcentajes que tuvo en los cinco primeros partidos [de Liga ACB]».

El técnico vasco afirmó que el comienzo fue malo «y hemos continuado horrible y hemos encajado un parcial de 0-20 y estaban las cosas muy difíciles. Pero mejoramos en defensa haciendo alguna alternativa que les han empezado a sacar del ritmo que tenían».

«Hemos mejorado el rebote defensivo y tenido sobre todo a Sasu, un jugador muy importante para nosotros», reiteró el preparador. En relación a ese acierto anotador de Sasu Salin relató que «eso nos ha dado confianza a todos porque tan rápido como nos habíamos visto con 19 abajo, nos encontramos con dos puntos arriba» en el marcador. También valoró la actuación de Sastre. «En el vestuario hemos comentado que Hruban soñará con él. Joan lo ha hecho fantástico».

Vidorreta resaltó el juego global de su equipo sobre todo en la segunda parte, de la que dijo que «ha sido muy completa en defensa, rebote... En ataque con aciertos y con desaciertos y pequeños errores, cierto, ya que todavía estamos en un proceso no de conocernos, pero sí de ser completamente competitivos y para el partido de hoy [por ayer] solo hemos tenido un entrenamiento que ante un equipo que no conoces [Cholet] de nada no es fácil».

En cualquier caso, «estamos contentos porque ese parcial de 80-41 nos ha permitido ganar de 20, que cada punto cuenta en la primera y segunda fase de la BCL», recordó.

Uno de los más felices de la noche fue el protagonista del partido, Sasu Salin, que reconoció estar «muy contento con la victoria». En su análisis del duelo relató que «en la primera parte hicimos las cosas muy mal y cuando juegas en casa o de visitante no puedes jugar así». «En la segunda mitad volvimos y la verdad es que estamos muy contentos con la victoria», destacó el escolta, que explicó acerca de la falta de acierto durante los cinco primeros partidos oficiales del Canarias que «no sé si me faltó un poco de confianza o no, pero hoy [por ayer] sí los he metido... Récord para mí también [risas]».