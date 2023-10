El entrenador del Lenovo Tenerife, Txus Vidorreta, aseguró ayer en la rueda de prensa previa al encuentro que le debe enfrentar al Básquet Girona como visitante el sábado (19:45 horas), que su equipo llega al encuentro "con más ritmo" después de completar ocho semanas de entrenamientos sin desplazamientos con toda la plantilla y sin ningún problema físico.

En este caso señala que en estas dos últimas semanas, "en todas las sesiones el equipo ha ido creciendo, luego estamos cerca de encontrar nuestro mejor nivel, pero con respecto a esta altura de temporada". "Hace dos semanas no lo teníamos y ni nos acercábamos siquiera", afirma.

No obstante, advierte de que a pesar de la mejora, "todavía va a existir alguna diferencia con respecto al Girona, que pudo hacer una pretemporada ordenada, cinco semanas con jugadores sin bajas motivadas por la presencia de ningún jugador en las selecciones nacionales en el Mundial".

Esta circunstancia explica además de "la calidad y el buen juego que están teniendo, la clara diferencia de ritmo que han podido tener con respecto al que tenemos nosotros o el que han tenido muchos de sus rivales".

Ahora "creo que estamos, sin duda, mucho más cerca del Girona de lo que hubiéramos estado hace 10 ó 12 días, pero todavía nos falta trabajo para poder acercarnos a su nivel de efectividad y, sobre todo, de intensidad porque lógicamente las semanas de trabajo se notan", resalta Vidorreta.

Por otra parte, el técnico vasco reconoció que el equipo tenía cierta presión por no poder tener una victoria antes del encuentro ante el Río Breogán, al que venció por 88-81 tras una prórroga. Sobre ello relata que sí existió, ya que "un equipo que está acostumbrado a ganar se ve 0-3, el que diga que no estábamos presionados no sabe lo que es el deporte profesional".

"Otra cosa es el grado de presión y cómo debe afectar a uno -dice-. Yo me sentí poco presionado, y noto que algunos de mis jugadores se sintieron poco o nada presionados, que es el objetivo, que buscaba como entrenador, pero algunos se sintieron mucho más presionados de lo que yo pensaba que iban a sentir después de la experiencia de todo el tiempo que llevábamos juntos", asegura.

Esta argumentación le sirvió a Txus Vidorreta para explicar los minutos finales ante el Río Breogán en el que "en una situación completamente favorable el partido se complicara tanto que a punto estuvimos de perderlo, sobre todo con el último tiro que lanza Momirov".

El preparador vasco apunta que ahora con el enfrentamiento de la quinta jornada contra el Girona, "todos sabemos que tenemos la primera oportunidad de acercarnos a los puestos en los que queremos estar. Si ganamos nos colocamos a uno y si perdemos estamos a tres de ellos". Por lo tanto, "tenemos que seguir mirando por el retrovisor hasta que enlacemos una dinámica de buenos resultados. Entonces, presión no, pero sí concentración y ganas de aprovechar la oportunidad haciendo un buen partido y sumando la primera victoria fuera de casa".

Sobre el Básquet Girona recuerda que "es un equipo que ha ganado tres partidos (Valencia Basket, Gran Canaria y Coviran Granada) en la primera semana jugando con mucho ritmo y con muy buen baloncesto" y, por lo tanto, "tenemos que hacer muchas cosas bien y ser muy sólidos para ganar porque el Real Madrid hizo muchas cosas bien para ganar con tanta autoridad (74-93)", aunque recuerda que el conjunto catalán tuvo algunas bajas (Juani Marcos) y jugadores mermados en su rendimiento, en referencia a Ike Iroegbu.

"Es un equipo que creo que después de esta semana seguro que va a corregir errores y va a estar más preparado para introducir a Markel Brown, que jugó su primer partido, y como digo necesitamos máxima solidez", asegura Vidorreta como clave para poder vencer al conjunto catalán.

Por último Txus Vidorreta no tuvo reparos destacar qué es lo que más le ha sorprendido de este inicio de la temporada, para lo cual señaló que "un inicio de temporada después de un Mundial que acaba a mediados de septiembre y en el que los jugadores te llegan de un continente distinto y tienes que tratar de adaptarlos, pues siempre cuesta un poquito a los equipos que más jugadores ofrecemos a las selecciones nacionales".

"Por lo demás igualdad y un inicio marcado por esa primera semana. Los equipos que estaban a tope y pudieron sumar tres victorias, pues cogieron mucho aire y los equipos que teníamos más problemas para empezar la competición y no pudimos sumar, pues nos va a tocar seguro unos meses de octubre y noviembre más difíciles de los que estábamos acostumbrados", advierte por lo que puede venir.