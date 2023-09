«Dos partes que ya somos solo una». De esa gráfica y concisa manera explicaba ayer martes Txus Vidorreta la relación existente entre el propio técnico vasco y el CB Canarias. Lo hizo, el bilbaíno, en medio de la rueda de prensa que sirvió para que el conjunto lagunero diera a conocer la extensión del contrato del entrenador hasta la finalización de la temporada 27/28. Serán por tanto, si dicho acuerdo llega a término, un total de 12 las campañas que la entidad aurinegra y su responsable técnico estarán cogidos de la mano.

La piedra angular

«Venimos de hacer la que quizá es la mejor temporada de la historia del club. Creo que esta trayectoria tiene mucho que ver con la estabilidad del proyecto, y para darle todavía más estabilidad, les informamos que hemos renovado a Txus Vidorreta hasta 2028». Con esta introducción anunciaba el presidente canarista Félix Hernández el acuerdo entre ambas partes, una extensión «con la piedra angular de la entidad en lo deportivo», y que para el máximo rector aurinegro supone «una satisfacción y un honor».

En una cena

En términos muy parecidos se expresó a continuación el director deportivo Aniano Cabrera, que al margen de recalcar la «estabilidad» que otorga al club Vidorreta, resaltó «el sello de identidad en lo deportivo» que igualmente marca el bilbaíno en la entidad canarista. Reveló el también gerente del conjunto isleño que el nuevo plazo de unión tuvo su germen «tras la clasificación para la Final Four [de la Champions]», en la que el Lenovo eliminó al Manresa en una sufrida serie, y durante «una cena», en la que los integrantes de la cúpula aurinegra se preguntaron «qué se podía hacer seguir siendo un club sólido, estable y que es capaz de competir contra todos los conjuntos de la ACB y de la Champions». «Todo fue fluido y fácil», admite Cabrera, para resaltar que este acuerdo dado a conocer ayer se ha dilatado exclusivamente para encontrar el mejor momento posible.

Honor y alegría

Como «un honor y una alegría» para él y toda su familia calificó Txus Vidorreta el poder seguir sentándose en el banquillo local del Santiago Martín hasta 2028, y seguir disfrutando «de La Laguna, Tenerife y Canarias». Es, según considera el bilbaíno, «la demostración de la confianza que se tiene en el club hacia los entrenadores», así como un ejemplo más de que «el grado de cohesión ha ido mejorando y a la vez el equipo creciendo» desde que se produjo su llegada en octubre de 2015. Una combinación en la que el Indautxu también se acordó de los consejeros «Dani Cañibano y Santiago Cacho».

Trayectoria común

Llegó Txus Vidorreta al CB Canarias justo antes de la quinta jornada del ejercicio 15/16, fecha que presenció desde el palco del Martín Carpena con motivo de la visita al Unicaja. «Cuando me vinieron a buscar yo no tenía equipo y el club no había ganado ningún partido ese año», recordó el de Indautxu, que se congratula de que «ahora, en 2023» la «trayectoria en común» haya «sido extraordinaria». «Y eso nos hace tener confianza en que haciendo un proyecto a largo plazo lograremos mantenernos junto a los mejores», dijo en clave de futuro.

Reeditar la confianza

Precisamente en relación a lo que se propone para este próximo lustro, Txus Vidorreta deja entrever una línea continuista a lo que han sido todos estos últimos años. «Seguir confiando en los jugadores que creemos que merecen esa confianza», es para él la mejor receta a la misma vez que va «dando pasitos» en lo que a posibles variaciones se refiere. Pretende evitar así el técnico canarista que se repitan episodios tan rompedores como el de hace cuatro veranos (tras la 18/19), cuando «se tuvo que cambiar prácticamente toda la plantilla».

Al estilo de la NCAA

Los cuatro años más de relación que se han dado el Canarias y Vidorreta acercan a la estructura aurinegra, según el entrenador, «al estilo que tiene la NCAA» de proyectos a largo plazo. «Estamos seguros de que dará una estabilidad a largo plazo», explicó sobre una filosofía a modo de aviso de que las «ideas del club no van a cambiar». «Nuestra apuesta por el talento y el buen juego es un mensaje que enviamos al baloncesto a nivel nacional e internacional, pero sobre todo a nuestra afición. ¡Ey!, estamos aquí para quedarnos y para seguir en el mismo nivel, les decimos con esta renovación”, expresó el vasco.

Seguir en la misma línea

Cuestionado lo que significaría ese «seguir en el mismo nivel», Vidorreta relató, primero, «las mayores satisfacciones» de su etapa como canarista. Una nómina que incluye «ganar la Champions dos veces, en Tenerife y en Bilbao; llevarnos dos Intercontinentales; y el tercer puesto en la ACB [20/21], algo increíble para un equipo como el Canarias». No se olvida tampoco Txus del haber «alcanzado por primera vez una final de una competición nacional». Y en base a estos logros ya consumados, «la idea», argumento, es «seguir por esa misma línea».

Los títulos no son tabú

«Solo podemos ganar títulos si jugamos finales y por eso lucharemos por mantenernos entre los mejores», expresa el entrenador aurinegro, sin obviar la necesidad de «ser conscientes de cuál es el nivel» del club canarista y que los «objetivos iniciales deben ser clasificarse para la Copa y el playoff, y competir en Europa». «Y a partir de ahí ver hasta dónde somos capaces de llegar. Ya el año pasado estuvimos a unos pocos puntos de ganar la final de Copa. No estamos tan lejos», recalcó Vidorreta.