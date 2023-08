El nuevo jugador de Lenovo Tenerife, Edgar Vicedo, fue presentado ayer como canarista en las instalaciones de FIAT en Orvecame, en las que estuvo acompañado del director deportivo Aniano Cabrera, que confesó que es un jugador que ya tenía en agenda desde hace varias temporadas. Al respecto, el escolta afirmó que «el interés del club y la posibilidad de llegar me lo había dejado caer y este verano se han dado las circustancias. Ni me lo pensé y estoy muy contento de estar en la Isla. Llegar al Canarias es un paso hacia adelante en mi carrera, un nuevo reto y ahora quiero ayudar en los objetivos colectivos. Estaría muy bien repetir lo del año pasado».

Sobre el salto de calidad que representa formar parte de una plantilla como el Canarias, con respecto a la de Monbus Obradoiro, desde donde llega Vicedo y en la que siempre el escolta había tenido más presente conseguir la salvación que otra cosa, el jugador asume la situación con mentalidad ganadora. «Compartiré el vestuario con gente que está acostumbrada a competir más arriba en la clasificación, pero yo seguiré mi metodología de trabajo que es estar centrado en entrenar cada día. No me ha ido mal así hasta ahora, creo que me hace ser mejor y ayudo a que mis compañeros mejoren», declaró.

El 'factor Txus'. Edgar Vicedo coincidió con el actual entrenador del Lenovo Tenerife en el Estudiantes, durante tres temporadas, y confesó que su presencia en el banquillo del club canario fue un motivo más por el que aceptar la oferta. «En verano me llamó y me trasmitió lo que quiere y espera de mí. Ese contacto fue importante para mí. Creo que puedo aportar al equipo los intangibles. Defensa, rebote e intensidad. Es algo que caracteriza mi juego, quiero dárselo al equipo y a partir de ahí yo ir creciendo», afirma el jugador, al mismo tiempo que explica como ha ido evolucionando durante su carrera. «Desde que salí del Estudiante, lo hice para ver qué tal me iba a ir, noté un cambio en mi mentalidad y aumentó mi confianza en mí mismo».

Aprender de Tim y Aaron. Vicedo tendrá en la plantilla como ejemplos, por su posición, a dos clásicos de la Liga Endesa. «Tanto a Tim Abromaitis como a Aaron Doornekamp prefiero tenerlos como compañeros que como rivales. Me parecen dos jugadores muy currantes y desde el primer momento aprenderé de ellos. Son más veteranos que yo, su experiencia es un punto a favor y quiero aprovecharlo para mejorar», concluyó el jugador madrileño, que se mostró como un deportista que vive en el hoy y el ahora. «No vengo a competir solo, sino a ayudar. Vamos a pensar mejor en el partido a partido y ya la competición nos pondrá en el sitio. Todavía es pronto».