El jugador del Lenovo Tenerife Edgar Vicedo aterriza en Tenerife

Edgar Vicedo, una de las tres incorporaciones que ha hecho el Lenovo Tenerife para la campaña 23/24, ya está en la isla para incorporarse en los próximos días a la dinámica de los primeros jugadores canaristas en vestirse de corto, que ya han pasado las pruebas médicas y realizan los primeros entrenamientos. El alero que se incorpora procedente del Monbus Obradoiro aprovechó la jornada para conocer en profundidad su nueva casa, el pabellón Santiago Martín y sus oficinas, donde le recibieron tanto el presidente Félix Hernández y el entrenador Txus Vidorreta. El jugador nacional coincidió en la pista con algunos canaristas de la primera plantilla, como por ejemplo el base uruguayo Bruno Fitipaldo y Joan Sastre, y los canteranos que harán el inicio de la pretemporada con el primer equipo. Al mismo tiempo compartió su recorrido con personal del club y del cuerpo técnico.

Edgar, que llega con la experiencia de haber jugado 258 en Liga Endesa y tener 28 años, se formó en la base del Estudiantes y debutó con el primer equipo a las órdenes de Vidorreta, lo que le facilitará la adaptación al club tinerfeño. Ahora, bajo la dirección del técnico vasco, está ante una gran oportunidad de dar un salto de calidad en su juego y competir al máximo nivel en Liga Endesa y la Basketball Champions League, tras formar en el pasado parte de clubes como Unicaja Málaga, Fuenlabrada y Obradoiro.

Una gran oportunidad. Vicedo, que debutó ante el CB Canarias, conoce bien la isla, «sobre todo la parte de la zona sur porque he venido con mis padres». El jugador nacido en Madrid, sabe de la importancia de llegar a un club como el Lenovo Tenerife y llega sabiendo de la alta competitividad que hay en la plantilla para sumar minutos. Aun así, se suma al proyecto con la ambición de superarse a sí mismo y soñar con conquistar algún título.

«Para mí formar parte del Lenovo Tenerife es un reto que lo cojo con muchas ganas y mucha ilusión. Los objetivos creo que deben ser como los del año pasado, estar en la pelea por competir. Espero y deseo que sea desde la parte de arriba», afirmó el alero en declaraciones a los medios de comunicación oficiales del club.

Viejos conocidos. Su llegada a Tenerife significa para Edgar volver a encontrarse con el técnico que el técnico Vidorreta, pero no es la única cara conocida que se encontrará en el vestuario canarista. «Con Txus, Jaime Fernández y Fran Guera he compartido muchísimo, de la época del Estudiantes, y tengo muchas ganas de volver a trabajar con los tres», afirmó el nuevo jugador del canarias, al mismo tiempo que recordó con una sonrisa los partidos contra el Lenovo Tenerife en las últimas temporadas. «Conozco bien el club, en los últimos años me ha tocado sufrirlo muchas veces como rival en la Liga Endesa».

Vicedo, que puede ocupar la posición de tres y de cuatro, consiguió ser un nombre reconocido en el Monbus Obradoiro. El curso pasado promedió 5,8 puntos (con un 39,8% de acierto en triples) y 2,7 rebotes para 6,3 créditos de valoración en los 18 minutos que tuvo de media. Ahora, con la camiseta aurinegra, le toca ir más allá para conseguir su mejor versión y a un equipo que se ha acostumbrado a vivir en la zona alta de la tabla.