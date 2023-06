El Lenovo Tenerife será cabeza de serie de la fase de grupos

De nuevo entre los favoritos. Su trayectoria a lo largo de la historia de la competición –dos títulos y un subcampeonato– y su tercer puesto en la edición de esta campaña 22/23 le valdrán al Lenovo Tenerife para volver a partir como cabeza de serie en el sorteo de emparejamientos de la Basketball Champions League 23/24, cuyo sorteo tendrá lugar el 5 de julio. Así lo decidió ayer, en una reunión, el Board –órgano directivo– del estamento perteneciente a la FIBA, que para la octava edición de esta competición mantendrá el mismo formato que el de las dos últimas campañas.

Así, el Lenovo Tenerife tiene asegurado uno de los 29 billetes que ya están confirmados para la fase regular. Al margen de los aurinegros, los otros tres clubes españoles en la misma situación son el Unicaja Málaga –vigente cuarto– y el UCAM Murcia, otro fijo en la competición y noveno en la ACB 22/23. Además, la gran novedad la representa el Río Breogán, décimo de la última Liga Endesa, mientras que el Monbus Obradoiro, undécimo en el torneo español, ha logrado plaza para la fase de clasificación, en la que tomarán parte un total de 24 conjuntos, pero de la que saldrán solo tres, que completarán los ocho grupos de cuatro conjuntos con los que arrancará la verdadera lucha por el título.

Por contra, el BAXI Manresa, subcampeón de hace dos años y cuartofinalista del ejercicio recién terminado, no ha logrado plaza. Su decimocuarta plaza liguera le ha condenado, un criterio que también le cerró la puerta a otros dos clubes españoles: Bilbao Basket y Casademont Zaragoza. Son tres de los 10 descartes que ha tenido que realizar la BCL entre las 63 solicitudes recibidas de cara al ejercicio 23/24.

La nómina de aspirantes la encabeza el vigente campeón, el Telekom Baskets Bonn, lo mismo que el Hapoel Jerusalem, cuarto en la Final Four celebrada hace mes y medio en Málaga. En total, en la BCL 23/24 tomarán parte equipos de 28 países, con un total de 14 campeones nacionales. Las fases preliminares comenzarán el 25 de septiembre y finalizarán el 1 de octubre, mientras que la temporada regular arrancará el 17 de octubre, con el mismo formato que las temporadas anteriores: ocho grupos de cuatro equipos, con los ganadores de grupo pasando directamente a los octavos de final, mientras que los segundos y los terceros disputarán un play in en enero. A finales de enero comenzará la fase de grupos de octavos hasta llegar a la Final Four, a jugarse en mayo.