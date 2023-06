El Lenovo Tenerife recupera la figura del poste tirador

Con el anuncio de la llegada de Dusan Ristic el CB Canarias abrió, este pasado viernes, su capítulo de fichajes para el ejercicio 23/24. Pero es que además, con el serbio los isleños incorporan a un jugador diferente respecto a lo que han contado en estos últimos años en la pintura: un cinco puro, pero con capacidad también para amenazar con cierta solvencia desde el perímetro.

Ristic permitirá al Lenovo Tenerife abrir su abanico táctico, con una característica ajena tanto a Gio Shermadini como a Fran Guerra. Y es que entre el georgiano (0/3) y el grancanario (7/26) solo han lanzado, en los 261 encuentros que totalizan en ACB en estos cuatro últimos cursos, en 29 ocasiones desde más allá del arco. La mayoría de su incidencia ofensiva se basa en el juego cerca del aro.

Esta escasa cadencia en los triples es más que previsible y lógica con el vigente MVP de la competición -no ha metido ni un solo triple en los 280 encuentros que acumula en la liga española-, mientras que el poste isleño ha visto cómo ha bajado su presencia desde el perímetro, un recurso que llegó a explotar con cierta asiduidad en su paso previo por la LEB Oro. Ahora, el interior de Las Palmas acumula más de dos años sin convertir un solo triple dentro de la Liga Endesa.

Tampoco tuvo incidencia este ejercicio desde el arco Moussa Diagne, que pese a haber descubierto el año anterior su capacidad para producir desde lejos del aro (14/45 en el Andorra), con el Canarias solo lanzó de tres en dos ocasiones a lo largo de los 29 encuentros que disputó.

Ahora, Ristic puede dar algo diferente al cuadro lagunero. Y eso que el serbio apenas se había prodigado nunca desde más allá del arco. Ni en su etapa de formación, ni en su periplo universitario en Estados Unidos, ni tampoco en sus siguientes experiencias en Europa. Sin embargo, con su llegada al Fuenlabrada todo cambió para el poste balcánico, hasta el punto de que en el casi año y medio que estuvo en la disciplina del conjunto madrileño lanzó 97 triples, convirtiendo 36, lo que supone más de dos intentos por duelo con un 37% de acierto. Incluso, su cadencia en el curso 22/23, antes de marcharse al Galatasaray, fue de 14/38: más de tres tiros por choque.

En el cuadro turco su amenaza lejos del aro disminuyó un tanto, con un 18/45 en triples en los 26 partidos que jugó entre liga turca y BCL. Si Vidorreta decide explotar esta virtud, y si el de Novi Sad logra mantener la citada productividad desde el arco, su incidencia dentro del Canarias, teniendo en cuenta su capacidad para jugar también el pick and roll, puede ser notable.

A expensas de que se confirme su rol a partir de septiembre, para dar con alguien parecido en el CB Canarias que pudiera asemejarse a las características de Dusan Ristic hay que retroceder ocho temporadas. Un papel que encarnaba Blagota Sekulic, referencia principal del club aurinegro en los cuatro primeros años de su nueva andadura en la élite. El montenegrino, cinco puro, tampoco le hacía ascos a lanzar desde el perímetro, hasta el punto de totalizar casi dos intentos en los 110 partidos que disputó en ACB con el cuadro lagunero.

También destacó en este aspecto Richy Guillén, con 97 tiros en 59 partidos, si bien la presencia exterior del tinerfeño fue un recurso para explotar una virtud -siempre tuvo una gran mano- y esconder una debilidad: sus limitaciones físicas le impedían atreverse en el cuerpo a cuerpo con otros postes más fuertes. De resto, ningún otro cinco, ni siquiera algunos de los denominados cuatro y medio, que ha tenido en esta etapa el Canarias han llegado a un triple por duelo.

Una barrera infranqueable no solo porque Txus Vidorreta ha decidido que ciertos jugadores no se prodiguen tanto desde el 6,75 (como Fran Guerra), o bien porque directamente el técnico vasco ha preferido tener a sus órdenes jugadores que no son habituales en el tiro de tres, caso de Joseph Jones, Fran Vázquez, Georgios Bogris y Colton Iverson.

Pero el hecho de dar la espalda hasta ahora a postes lanzadores no parece ser un capricho del CB Canarias en general y de Txus Vidorreta en particular. Como ejemplo, la recién concluida Liga Endesa 22/23, en la que apenas hubo casos de cincos con estas virtudes. El único que sobresale en este sentido es Bojan Dubljevic, que en 34 encuentros lanzó 124 veces desde el arco. Número incluso mayor que el de las ocasiones en las que se prodigó en el tiro de dos: 120.

Solo otros tres pívots natos más acabaron el curso con más de un triple lanzado por choque. Fueron el azulgrana Sertac Sanli, con 70 intentos en 38 duelos; Dusan Miletic, compatriota, en el Girona, del nuevo fichaje canarista (38 en 34); y Olek Balcerowski, que con el Gran Canaria lanzó, en 36 partidos, 37 veces desde el arco. Una razón más para pensar que con Dusan Ristic el CB Canarias debe ganar en riqueza ofensiva.