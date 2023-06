El CB Canarias inició su actual etapa en la Liga ACBen la temporada 2012/2013. Desde entonces no solo no ha faltado ni un curso en la máxima categoría, sino que se ha consolidado como uno de los equipos con mejores números. De hecho, en la clasificación conjunta de las once últimas campañas, el Lenovo Tenerife es el quinto con más victorias en la fase regular de la competición:205 en 359 partidos disputados. Solo superan ese registro el Real Madrid (303), Barcelona (281), Baskonia (243)y Valencia (241); es decir, los únicos cuatro que han logrado conquistar el título de la Liga Endesa en este período –queda pendiente el desenlace del ejercicio actual, que será para Madrid o Barcelona–.

