El CB Canarias es desde hace años un ejemplo de club sobre el cuidado de la base y en el desarrollo de trabajo y métodos de cantera en los campus de verano. Tanto es así que esas líneas de trabajo las desarrollará en Rumanía, en donde el director de Cantera aurinegro, Jou Costa, junto a los técnicos Eduardo San Juan y Javier León, serán los responsables de la dirección técnica del Bucharest Basketball Camp, campus de verano que se celebra en la capital centroeuropea, del 24 al 30 de este mes.

Se trata de una primera piedra de un proyecto de carácter interancional para llevar el método de trabajo lagunero a distintos puntos del extranjero con el objetivo de crear sinergias deportivas con clubes e instituciones más allá de nuestras fronteras.

Esta iniciativa nace de los vínculos y la colaboración creadas por el club con el fundador del Wolves Basketball Club de Bucarest, Adrian Iacobini, que además es general manager de la University Sport Club of Bucharest, en cuyas instalaciones se celebrará el evento destinado a 60 jugadores, con edades de comprendidas entre 9 y los 16 años, procedentes de distintos clubes de la ciudad, así como entrenadores de esa nacionalidad.

Sobre ello Costa explicó que "los rectores del club rumano vinieron a Tenerife intersándose por nuestro trabajo, cómo tenemos organizados la cantera, objetivos y planes de trabajo, algo para lo que estuvieron una semana". Ellos "están muy interesados en que ayudemos a llevar para Rumanía la idea de trabajo y ayudarles a trabajar su estructura de cantera. Es gente muy seria y así surgió la idea. Es un primer paso, porque ya hemos tenido conversaciones con diferentes países".

Eso refrenda la labor de base que realiza el CB Canarias, un proyecto que está basado "en el acercamiento y los acuerdos con la mayoría de los clubes de la Isla para hacer una selección de los mejores perfiles de la Isla e incorporar un jugador extranjero en las posiciones que no podemos cubrir y eso nos ha permitido ser la mejor cantera de España en los últimos cinco años y eso está publicado por la Federación Española de Baloncesto (FEB)".

"También a nivel individual hemos sido capaces de que 17 jugadores hayan ido a concentraciones de la FEB y eso ha tenido esa repercusión y han venido a ver cómo trabajamos y eso nos pone orgullosos. Es un campus abierto y desde que se anunció el evento, las 60 plazas se cubrieron en tres días", reconoció el experimentado técnico.

La proyección internacional se base en exitoso bagaje del primer equipo por Europa, lo que "hace que se nos conozca en otros países y nos hayan abierto la puerta, nos conozca y suponga un respaldo importantísimo que el equipo compita".

Sobre las fortalezas del club y su cantera, Jou Costa no tiene ninguna duda: "El secreto ha estado en que hemos unido el balocesto de la Isla, ya que prácticamente todos los clubes de Tenerife están apoyando nuestro proyecto y eso hace que selecciones. No se puede competir con un Madrid o Barça si no llevas a los mejores juntos y eso es lo que hemos conseguidos. Todos estamos juntos y agrademos a los clubes de la Isla que confíen en nosotros", concluyó.