«Con la tercera posición no puede hablarse de fracaso»

Apesadumbrado el viernes y algo más contento el domingo con la victoria del CB Canarias en la lucha por el tercer puesto, Félix Hernández hizo ayer balance de la temporada de su equipo en la Basketball Champions League. Resumen que para el máximo dirigente del club lagunero es «positivo» pese a luchar por el título. «La victoria ante el Unicaja quita por completo cualquier pena. Por supuesto que queríamos ganar el viernes, pero ya sabíamos que iba a ser muy complicado ya que se ha tratado de la Final Four de más nivel de la BCL. Nos quedamos a un tiro acertado de haber ganado, compitiendo al máximo nivel y remontado 15 puntos; y ya luego, el domingo, logramos vencer al equipo que junto a nosotros partía como el teórico mejor de la competición», expuso a modo de análisis. «Estamos muy contentos por ese tercer puesto y ver que el equipo compite», añadió.

Cuatro equipos potentes

Apunta Hernández que no sintió «rabia» por lo cerca que lo tuvo su equipo y por lo signos de superioridad que mostró cuando desplegó sus verdaderas prestaciones baloncestísticas. «Es que los cuatro equipos eran muy potentes, y de todos el Bonn fue el más constante en los dos partidos», reseña el presidente canarista, sin esconder que «el Hapoel Jerusalem trabajó bien» sobre un cuadro lagunero que en esa semifinal no tuvo «acierto». «Esto es deporte de élite y no había nada escrito. Me quedo con que de los 48 equipos que empezaron a competir este año, entre ellos 17 campeones de liga, somos los terceros», añadió el responsable de la nave aurinegra.

No fue un fracaso

Cuestionado sobre si en la definición del papel realizado por el Lenovo en Málaga cabía la palabra fracaso, Hernández fue contundente. «Eso es lo que me da rabia a mi, porque quienes lo dicen son algunos anónimos en redes sociales. Yo no le hago caso ni valor a esas opiniones personales de gente a la que no conozco. Creo que no tienen ni idea de lo que es el deporte profesional», dijo tajantemente el dirigente isleño. «Cuando pierdes estás fastidiado porque no has ganado, pero de fracaso, nada», añadió.

Un botín para sumar

El botín de 100.000 euros por ser tercero del que salió el CB Canarias de Málaga es un añadido, según Hernández, a las arcas de los canaristas. «Nunca presupuestamos premios; sino que esos premios son añadidos para seguir mejorando y creciendo, no para hacer presupuestos con el cuento de la lechera», explicó el directivo aurinegro sobre una cuantía que «ayudará a pagar gastos de la BCL y premios por estar en la Final Four». «Nos viene muy bien, pero no nos merma porque no contábamos con este dinero», dijo en relación a la posibilidad de haber saldado de nuevo el torneo con un millón de beneficios.

No al espionaje

Se expresó Hernández en la misma línea que su técnico Txus Vidorreta sobre la polémica que se levantó desde semifinales por el uso del cuerpo técnico del Telekom Bonn de las imágenes de la televisión para espiar los tiempos muertos del Unicaja. «Me parece fatal», dijo de manera taxativa. «No tiene ni que haber debate pese a que no haya ninguna norma que lo prohiba. Es algo que nunca se ha hecho», argumenta el presidente del Canarias, para el que «los tiempos muertos son una de las cosas bonitas que tiene el baloncesto». «Esos parones sirven para tratar de sorprender al rival con cosas diferentes y hacer más vistoso el juego. Por eso me parece que va contra el espíritu del baloncesto», señaló con mayor profundidad.

Ser cuarto, clave

Aparcada ya la BCL hasta octubre, todos los sentidos del Lenovo se centran en la ACB, donde el primer objetivo es acabar la fase regular en la cuarta plaza. «Siempre es mejor jugar el playoff con el factor cancha, porque en estos últimos años prácticamente todos los que lo han tenido han pasado a semifinales, y nos gustaría mantener esa cuarta posición para tener dos encuentros de la serie en casa. Pero sabemos que nos lo jugamos en Málaga contra el quinto y un equipo que está a solo una victoria de nosotros. Será muy complicado», explicó sobre lo que le espera a los suyos el domingo 21.