La felicidad de Txus Vidorreta ayer, pese al triunfo de su equipo, era contenida. Quizá todavía con el resquemor de ver cómo se le escapaba el partido de semifinales. «Estoy contento porque mis jugadores están contentos», señaló el preparador del Lenovo Tenerife cuando se le cuestionó por lo que significaba haber derrotado al Unicaja en un encuentro que, a su entender, se puede ahorrar la organización. A pesar, incluso, de que «seguramente haya sido es el mejor partido por el tercer puesto» en los siete años de historia de la BCL.

«Que Unicaja y nosotros estemos aquí creo que eleva el nivel», añadió Vidorreta. «La plata tiene mucho valor, y el bronce también lo tiene, por ejemplo, en los Juegos. Jaime está muy contento, y todos mis jugadores tenían mucho deseo en obtener este resultado. Pero y no soy muy partidario de jugar este partido», insistió.

Tras la derrota del viernes, un Unicaja muy metido de inicio, y más tarde remontando 17 puntos, el Lenovo tenía papeletas para desconectar. «Prácticamente de lo único que hablamos con seriedad el sábado es que de los últimos seis finales igualados perdido cinco. Y no somos ese tipo de equipo, y encima con errores inusuales e inesperados. Creo que hoy [por ayer] hemos tenido algún error, pero no han sido garrafales, y eso nos ha permitido mejorar y ganar», especificó.

Con 14/28 en triples, Vidorreta valoró el «haber empezado con mucho acierto» pero más que recordar la negativa producción del viernes, mencionó que su equipo «también ganó el oro» en la final de Bilbao por un buen día desde el 6,75. «Hay partidos en los que en los tiros abiertos estás mejor y en otros peor; esta vez nos ha tocado meter muchos», recordó.

Pero Vidorreta destacó que «hubo otras muchas cosas» que los suyos hicieron «muy bien». «Sobre todo defender muy fantásticamente en el segundo y tercer cuarto, aguantar el chaparrón del Unicaja en el último, y tener la sangre fría para defender y la que tuvieron Jaime para anotar el 2+1 y Aaron para el triple final», dijo a modo de relato. Apuntó igualmente el entrenador canarista que su homólogo Ibon Navarro «ha estado extraordinario para hacer reaccionar» a su equipo, y no escondió que «el arbitraje ha sido igual de malo», que en partidos anteriores. «Los que han estado muy bien han sido los jugadores», concluyó.

Por su parte, Jaime Fernández no escondió que para el vestuario «era ilusionante jugar la final», pero aclaró que tenían claro que «había que respetar la competición». «Irnos con una medalla es un sabor dulce, y más con los equipazos que hay, como el Unicaja. Seguro que el playoff será diferente, pero este partidazo y nos lo hemos llevado», expuso el madrileño. «Aunque lo cambiaría por la Copa, estamos contentos y hay que valorarlo», añadió.

También puntualizó Fernández que no puede «controlar lo que le molesta a cada uno», en relación a los silbidos que se llevó de un sector del Martín Carpena. «Ahora visto la camiseta del Lenovo y celebro mis canastas; respeto que me puedan abuchear como parte del juego. Siempre di lo máximo en Málaga y ahora lo doy por el Lenovo», concluyó

Cabrera: «Me quedo con que se ha ganado un partidazo»

Tras sufrir en la derrota del viernes y también durante un tramo del duelo de ayer, los dirigentes del Lenovo Tenerife

la mayoría de integrantes del consejo de administración vieron el partido en primera fila

no ocultaron su satisfacción por el bronce del cuadro canarista. «No tiene nada que ver, ya que una final es una final, y un tercer y cuarto puesto es otra cosa... Había que demostrar el gen competitivo, que nunca se ha perdido, con un resultado deportivo. Estoy contento por el grupo, por el equipo y por el club... Terminar ganando siempre es muy importante», dijo el director deportivo Aniano Cabrera. Se congratuló el dirigente isleño de que su equipo haya superado la entrega defensiva de su rival. «Contra batallas campales es imposible jugar; y la segunda parte hoy [por ayer] lo ha vuelto a ser. Hemos aguantado bien y hemos escapado, pero prefiero quedarme con el baloncesto de la primera parte», dijo al respecto. El triunfo de ayer también tiene recompensa económica, con los 100.000 euros que se embolsa el Canarias. «Bueno, eso es algo lleva a todo. El equipo gana, está ahí y la gente va al campo y sumas por otros lados. Está claro que es mejor salir a la par que no perdiendo [dinero], pero también que no es un millón de euros. Me quedo con que el equipo ha ganado en un partidazo», añadió Cabrera en este sentido.