Tres meses de mirilla desajustada

El triple de Fitipaldo, totalmente solo, que no toca ni aro y supone la derrota del Lenovo Tenerife este pasado viernes es solo la punta de un iceberg, a modo de errores en el triple, en el que se ha convertido el conjunto lagunero. En semifinales de la BCL el equipo de Txus Vidorreta solo acertó en cinco ocasiones desde el 6,75 sobre un total de 22 intentos. Buena parte de esos fallos en situaciones liberadas, después de no dar con los interiores en la zona, pero tras una buena circulación. Un resultado de tinte negativo que nada tiene que ver con las prestaciones de principio de curso. Además, con el agravante de que este borrón no es la primera vez que se repite este curso... y, para colmo de males, en días de mucha relevancia.

E Dos en 30 minutos. Llegaron a estar los aurinegros contra los de Jerusalem con un pobre 2/18 desde el 6,75 ya dentro del cuarto periodo, y después de haber convertido una única canasta de tres en más de 30 minutos. Y pese a que Doornekamp en dos ocasiones y Bolmaro parecieron atenuar este pobre registro, el citado error final del base uruguayo confirmó el batacazo. E Gio y Marce no bastan. Esta vez no fueron suficientes las aportaciones de Huertas y Shermadini, excelsos en gran parte de los últimos encuentros y autores el viernes de 38 de los 68 puntos de su equipo. Es precisamente ese casi obligado rendimiento superlativo una especie de termómetro de que algo está ocurriendo con el perímetro del conjunto canarista, otrora una de sus principales amenazas gracias a su paciente circulación de balón y puntería, pero que en no pocos encuentros se ha convertido en un significativo lastre. E La baja de Salin. La lesión de Sasu Salin, fuera de combate durante más de un mes y todavía sin alcanzar su mejor forma, tiene mucho que ver en esta grieta. En su ausencia, y con otros escoltas también lesionados, pareció ser Tim Abromaitis en algunos partidos y Bruno Fitipaldo, en momentos puntuales, los que asumieran la responsabilidad desde el perímetro. Pero en muchas ocasiones la aportación resultó ser un tanto insuficiente. E Desde la Copa del Rey. Sin embargo, las deficiencias desde el arco del Lenovo no están ligadas en exclusiva a los problemas físicos de sus principales generadores. La deficiencia habría que buscarla hace casi tres meses con motivo de la Copa del Rey. Pese a su 9/37 el Canarias salió airoso de su semi contra el Joventut. Su 8/28, en cambio, sí le condenó ante el Unicaja, sobre todo por culpa de una racha tras el descanso que llegó a ser de 2/15 y que no pudo impedir que los cajistas le dieran a la vuelta al marcador y dejaran a los canaristas sin su primer trofeo nacional. E Mejoría, pero... Pese al parón por la ventana FIBA, el Canarias no mejoró sus prestaciones desde el 6,75, tal y como se demostró en el 7/26 y el 4/26 en las respectivas derrotas contra Valencia y Joventut. El 5/23 ante el Darussafa, el 5/20 frente al Barça y el 4/21 en el duelo más reciente que le midió al Bilbao son otros de los ejemplos de un equipo con la mirilla algo atrofiada. Sí es cierto que los 11 triples convertidos ante el Granada, los 13 contra el Murcia (11 sin contar la prórroga) y los 10 frente el Girona parecían un aval de ciertas garantías para afrontar en condiciones la Champions. El viernes, por desgracia, el Canarias volvió a las andadas. E Apenas dobles dígitos. En total, en los 20 encuentros que ha disputado en casi tres meses, los guarismos del Lenovo Tenerife desde el perímetro apenas se asemejan a lo que habitúan los de Txus Vidorreta. En ese lapso los laguneros solo han alcanzado la decena de aciertos en ocho de esas dos decenas de duelos, balance deficiente toda vez que realiza más de 27 intentos por duelo. E Ni un 32%. Con solo tres encuentros alcanzado el 40 por ciento de efectividad (y nunca llegando al 50%), el balance del Canarias en este tramo de la temporada es de un 31,95 de efectividad (177/554). Bien haría la plantilla de Txus Vidorreta en regresar cuanto antes a sus números habituales para aspirar a un buen epílogo de temporada. El primer ajuste debe producirse hoy mismo.