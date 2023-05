El Lenovo muestra entereza y acaba tercero

Con entereza, saber estar... y acierto desde el perímetro. El Lenovo Tenerife ha concluido en la tercera plaza la Final Four 2023 de la Basketball Champions League gracias a su trabajado triunfo contra el Unicaja (79-84). Los laguneros tuvieron cabeza para no salirse del choque pese al mejor inicio de su rival (18-12), firmaron luego 15 minutos primorosos en ataque (40-57, 22'), y fueron capaces, ya en el epílogo, de no hincar la rodilla cuando su rival logró remontar 17 puntos (del 50-67 se pasó al 76-76) y demostrar mucha templanza en el momento de la verdad gracias a un 2+1 de Fernández y un triple de Doornekamp.

Fue precisamente el acierto desde el 6,75 el mejor aliado canarista en este duelo de consolación. Tras su 5/22 de las semifinales, los de Vidorreta firmaron un impoluto 6/6 de inicio, que fue un 9/14 al descanso. Y aunque luego sus prestaciones desde el arco bajaron, los triples finales de Sastre, Fitipaldo y el mencionado de Doornekamp, permitieron a los aurinegros acabar con un sobresaliente 14/28. Hasta siete jugadores isleños anotaron desde el arco, el mismo número de aurinegros que acabaron entre 10 y 12 puntos anotados en una muestra de baloncesto coral que al menos vale el tercer puesto. Sufrió de entrada el Lenovo en los dos lados de la pista. Delante por la férrea defensa de Kalinoski sobre Salin, y también con los 2x1, con la ayuda de Kravish, que recibieron los manejadores aurinegros lejos de canasta. Eso derivó en un par de pérdidas que el Unicaja castigó a la carrera. Una grieta atrás que también se puso de manifiesto a la hora de cerrar su rebote, vía castigada por los pequeños y de la que los locales sacaron hasta ocho puntos gracias a tres capturas, dos de ellas de Díaz (18-12, 5'). Con Fitipaldo ya en dos faltas en poco más de tres minutos, el Canarias encontró un salvavidas en el 6,75. Aquella distancia que el viernes le había dejado sin el pase a la final. Anotaron Cook, Fitipaldo y Abromaitis, acierto al que le dieron continuidad, de forma paralela, las rotaciones aurinegras gracias a la fluidez en ataque que le otorgaron tanto Huertas como Shermadini. Con el base asistiendo y también aportando desde el perímetro, y el georgiano finalizando, bien con canasta o desde el tiro libre, los de Vidorreta se agarraron a un choque que se estaba jugado a un ritmo vertiginoso (23-19, 6'). La recuperación canarista la confirmaron Fernández con un triple, un par de buenas defensas, otras dos acciones positivas en el interior de Shermadini y un triple de Doornekamp. En menos de nueve minutos el Lenovo ya había sumado seis canastas desde el arco. Y sin fallo, para un 25-31. En las antípodas del duelo de semifinales, cuando acabó con un 5/22. Con mucha más clarividencia y fluidez, necesitó menos de nueve minutos el equipo isleño para anotar más puntos que en toda la primera parte ante el Hapoel. Notable capacidad de reacción que, sin embargo, quedó diluida con varias acciones positivas del Unicaja, más intenso atrás y encontrando espacios en ataque, donde brilló especialmente Barreiro para un 9-0 que cambió el signo del encuentro (34-31). El obligado descanso a Huertas dispuso a Fernández de base, una solución táctica de emergencia que le dio una bocanada de aire fresco al equipo lagunero. El madrileño cumplió atrás con Díaz, pero sobre todo le dotó de mucho descaro al ataque aurinegro. Con Abromaitis y Sastre prolongando la puntería desde el 6,75 (8/10), Cook frenando a Barreiro para salir a la carrera, una puerta atrás de Abromaitis y una penetración del propio Jaime, el Lenovo firmaba un parcial de 0-13 con el que no solo se volvía a colocar por delante (34-44), sino que además comenzaba a desquiciar al cuadro local, con técnica a Díaz incluida. Evitó ahí el Canarias cualquier intento de reacción de los de Ibon Navarro. Lo hizo con unas buenas prestaciones defensivas que colapsaron por completo al Unicaja. Ese rendimiento a su lado de la pista le valió a los de Vidorreta para que un par de errores seguidos delante quedaran en mera anécdota antes de un nuevo arreón materializado con un triple de Huertas y una canasta de Cook yendo hacia dentro (38-53). Pese a errar Salin un triple final que no tocó ni aro y haberse dejado por el camino ocho balones, la primera parte del Lenovo había sido primorosa. Especialmente en ataque, donde los de Vidorreta habían convertido nueve de sus 14 triples, a lo que añadieron un 9/13 en tiros de dos y un casi impoluto 8/9 desde el 4,60. Y todo siendo fieles a sus principales señas de identidad, recurriendo a un baloncesto fluido e inteligente que se traducía en hasta 16 asistencias en solo 20 minutos. Llegó a elevar su renta hasta los 17 el Canarias gracias a un libre de Fernández y triple de Doornekamp (40-57), pero ahí los isleños no lograron tumbar por completo a su oponente en un partido que se metió en un rosario de despropósitos. Entre las canastas de Brizuela y los 2x1 apretaron los locales (46-57), y aunque los laguneros se movían en parámetros muy alejados de los mostrados hasta el descanso, sí mantuvieron un colchón de seguridad gracias a un triple de Cook, un posteo de Shermadini y dos libres, tras robo, de Sastre (50-64, 28'). En un partido ya mucho más trabado y de neto corte defensivo, el Canarias afrontaba los diez minutos finales con una notable renta (52-66), beneficiado en parte por el pobre acierto de su oponente desde el arco (4/17 tras un 0/7 en el tercer periodo), pero ayudado también por la solidez y continuidad que no había mostrado 48 horas antes. Pero esa contención y regularidad mostradas previamente desaparecieron por completo en el inicio del acto final. Delante porque Shermadini no estuvo bien en dos finalizaciones, también porque Bolmaro demostró estar fuera de partido, e igualmente porque el Unicaja rompió su mala racha desde el 6,75 y se encontró con dos canastas al límite de la posesión para un 7-0 que puso patas arriba al Carpena (59-66). Lo paró Vidorreta, pero no terminó de reaccionar el Canarias, que tardó más de cuatro minutos en estrenar su casillero en el cuarto periodo: triple de Sastre sobre el reloj de 24 (59-69) e incluso tuvo ataque el Lenovo para ampliar su renta, pero Fernández regaló el balón. Ahí el Unicaja se encomendó a la chispa y verticalidad de Perry y Carter, que pusieron en muchos aprietos el balance defensivo de los isleños (68-73). Ante el empuje local solo pudo responder Fitipaldo, que asistió, penetró y metió de tres (68-76), pero el Unicaja, ya lanzado y de nuevo con Carter y Perry como estile, igualó la contienda a 76 con menos de dos minutos por jugarse. Anotó Sastre bajo el aro, pero también palmeó Kalinoski en el enésimo rebote ofensivo que concedían los laguneros (78-78). Con sus tres manejadores en pista apareció Fernández para firmar un 2+1 para el 78-81, y aunque Perry recortó con un libre de falta de saque, luego no acertó con un triple. Con 38 segundos por jugarse atacaba el Canarias para matar el partido, y aunque dio la sensación de que los de Vidorreta se la acabarían comiendo, Doornekamp mostró sangre de hielopara fintar a Ejim, y anotar un triple, cuando ya sonaba la sirena de 24, para sentenciar una tercera plaza agridulce pero que a la vez hace justicia con un Lenovo que supo reponerse al mazazo sufrido el viernes.