Vidorreta: «Los porcentajes en los triples nos hicieron daño»

Pese a que el 3+1 de Vene para el 67-67 y el tiro final de Fitipaldo no entró, Txus Vidorreta no quiso focalizar las razones de la derrota de su equipo en esas acciones finales. «Aaron se equivocó en esa falta y el triple de Bruno estaba pensado como jugada de dos puntos, pero se encerraron muy bien y tuvimos que sacar el balón. Pero no son las únicas acciones claves», dijo el preparador vasco.

Jugamos muy bien los primeros 15 minutos, con 25 puntos anotados, y un gran nivel defensivo; ellos lo hicieron mejor que nosotros en los cinco últimos minutos hasta el descanso y al igual que en el tercer cuarto, pero logramos recuperar la diferencia gracias a un gran trabajo defensivo. Lo hicimos todo para ganar, pero nuestros porcentajes de tres fueron, probablemente, los peores de nuestra temporada», lamentó a modo de resumen. Argumentó el técnico canarista que su equipo fue mejor en casi todos los apartados estadísticos. «Cogimos más rebotes, dimos más asistencias, robamos más balones, perdimos menos, tuvimos mejor valoración... pero los porcentajes nos hicieron mucho daño», explicó sobre un estilo de defensa de su oponente que le provocó numerosos errores. «El rival se encerró muy bien en su pintura para evitar situaciones de anotación de Guerra y Shermadini, y necesitábamos mover la pelota, pero ante una situación defensiva así no nos sentimos bien. Cuando vea el vídeo otra vez a lo mejor lo sabré... Hubo 12, 15 o 17 triples solos, especialmente el último, pero no el único. No estuvimos cómodos esta noche y ahora mismo no sabría decir las razones por las que erramos tanto», apuntó el bilbaíno. Se queda Vidorreta, pese a la derrota, con el deseo de pelear de los suyos aún viéndose 15 abajo. «Estuvimos siempre buscando soluciones y las encontramos. Sabíamos que la clave iba a estar atrás porque no dábamos con la posibilidad de hacer el baloncesto que sí se practicó en la Final Four del año pasado», señaló el técnico del Lenovo, que aprovechó para también mostrar su desacuerdo con la labor arbitral. «Es un juego más físico, que es el que nos dijo ayer [por el jueves] el director arbitral que le gusta», reveló. «En el inicio del tercer cuarto no hemos defendido para jugar a 60 puntos y ellos han anotado con muchísima facilidad. Mejoramos mucho en los últimos minutos cuando encontramos los jugadores para apretar más y con el notable esfuerzo y acierto de Marce. Eso nos dio alas. De diez veces que se juegue este final, solo perdemos este. Con 67-63 y menos de un minuto, solo perdemos hoy. Pero toca felicitar al Hapoel y a su entrenador porque son merecedores de la victoria», concluyó Vidorreta. Hernández: «Estoy muy molesto con los árbitros» Contrariado ya durante parte del encuentro con la labor de los colegiados, el presidente Félix Hernández se mostró, tras la derrota canarista, «muy molesto» con los árbitros. «Sí, mucho, porque cuando íbamos ocho arriba en el segundo cuarto fueron las decisiones arbitrales las que les ayudaron a recortar y ponerse por encima. Metían manos a Marce y a Gio siempre, y nada; mientras que a nosotros nos pitaban personales y más personales... Es lo que hay y lo que nos tocó esta vez. Debemos estar satisfechos de donde hemos llegado y cómo hemos llegado. Así y todo se pudo haber ganado», argumentó el dirigente isleño, que alabó la entereza de los suyos para no venirse abajo. «Competimos hasta el final al máximo nivel, llegamos a estar 15 abajo. Lo de este equipo tiene mucho mérito porque remontar esa desventaja y más de la forma en la que juegan ellos y el arbitraje que hemos padecido... pues es para estar satisfechos». «Ya dijimos que el éxito era estar otra vez entre los cuatro primeros; ahora hay que tratar de quedar terceros», añadió el presidente.