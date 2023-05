Uno de los pocos entrenadores que puede hablar con argumentos sobre qué hacer para tumbar al Hapoel Jerusalem en la 22/23 es Nenad Markovic. El bosnio fue técnico del Lenovo Tenerife en el arranque de la 17/18 y ahora lleva las riendas del Dijon, el único equipo que fue capaz de tumbar a los israelitas en el Round of 16. El preparador balcánico analiza al rival canarista de hoy y ofrece algunas claves para que los aurinegros salgan airosos.

«Cuando nosotros les ganamos en Jerusalem [25 de enero], al poco tiempo tuvieron la Final Four de la Copa en su cancha, y recuerdo que en semifinales estaban cayendo contra Haifa, pero acabaron ganando de una manera muy ajustada, con mucha suerte y levantando un partido que tenían perdido.

En la final ganaron a Maccabi y eso hizo que cambiara toda su temporada», recuerda Markovic de ese tramo del hoy rival aurinegro. Según el expreparador de los laguneros, desde ese punto de inflexión el Hapoel «ha empezado a jugar con una confianza increíble y sin apenas perder partidos».

Para Markovic, el conjunto de Jerusalem basa «toda su creación en sus bases y escoltas, Smith, Carrington y Brown, que buscarán sacar ventajas en el uno contra uno para un tiro o para asistir. Porque los interiores no son creadores, son finalizadores» y en este sentido pone el foco en Hankins, «un jugador muy largo, que corre bien el campo, que cambia tiros, intimida y les da mucha fuerza», señala del norteamericano en el que ve otras virtudes como «hundirse en la zona muy bien y muy rápido jugando bloqueos directos, y además alrededor tiene a gente que sabe pasarle el balón».

Sin embargo, Nenad ve con cierta ventaja a Shermadini en un supuesto duelo personal. «Hankins no es un jugador cono Gio, al que le puedes dar un balón de espaldas al aro y se juega un uno contra uno», señala. Y es ahí donde llega una recomendación. «Hay que atacar a Hankins en el poste bajo con Gio para tratar de que se ponga en faltas, ya que normalmente el Hapoel defiende uno contra uno en el poste bajo. Si él no está, el nivel de defensa e intimidación baja bastante», argumenta.

Otro nombre propio que destaca Markovic es el del alero «Levi Randolph, que tiene muy buen tiro de media distancia e incluso de tres puntos». «También juega muy bien el poste bajo, pero en esa posición el Canarias posee jugadores que son más grandes y físicos que él, por lo que no creo que saque ventajas posteando», analiza el preparador bosnio. «Creo que igualmente habría que atacar a Randolph con Dornekamp y Cook, ya que no es un gran, gran defensor. Tiene una buena talla y es experto, pero no es muy rápido ni atlético para defender perfiles como el de Cook», expone.

Pero al margen de estar obligado a limitar la generación de los pequeños del Hapoel, considera Markovic que el Lenovo debe tener cuidado de que sus bases no lo pasen mal. «Oz Cornelius es un superdefensor, que suelen poner encima de los bases, como ya hicieron contra nosotros con Holston», comenta Nenad. «Al Canarias le gusta mover mucho el balón para buscar buenos tiros, sobre todo para Salin, y tengo la sensación de que el Jerusalem hará una gran presión sobre Marcelinho y Fitipaldo para que no estén fluidos; deben evitar que impongan su defensa», advierte el técnico del Dijon.

«Controlar el tempo del encuentro» y conseguir «jugar a campo abierto», son, según Markovic, otros de los peligros del Hapoel Jerusalem. Aún así, Nenad ve a su equipo con muchas opciones de plantarse en la final. «El Canarias tiene más talento, un nivel de baloncesto muy alto, con gente con mucha experiencia y que sabe de qué va esto, y que responde al máximo en lo que necesita el equipo», comenta. «Con Txus conservan la misma filosofía desde hace varios años y es de los equipos que mejor baloncesto juega fuera de Euroliga», añade, en forma de piropo, sobre el que fue su equipo.