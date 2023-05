Por trayectoria, por bloque, por estilo de juego y por ser el actual campeón. Argumentos no le faltan al Lenovo Tenerife para afrontar esta cita de Málaga con la vitola de sólido aspirante a revalidar el título. Una sensación que ayer, en la rueda de prensa previa con los cuatro entrenadores, refrendó Aleksandar Dzikic, máximo responsable técnico del Hapoel Jerusalem, rival de los canaristas en la semifinal de hoy. Tanto, que el serbio ve al conjunto lagunero y también al Unicaja como clubes «de nivel Euroliga».

Pese a que el Hapoel llega a la lucha por el séptimo título de la BCL en un gran momento de forma y con el aval de haber ganado la Copa de su país, Dzikic cree que dicho argumento no tiene demasiado peso específico. «No creo que se pueda comparar ganar la Copa de Israel con la Final Four de la BCL, son dos competiciones distintas. Seamos realistas, Tenerife y Unicaja son equipos por encima de los demás, todos lo sabemos. Por experiencia, por talento, por entrenadores, por logística... He tenido algo de tiempo y he visto partidos de la liga española, he visto a al Lenovo Tenerife y al Unicaja jugar la Copa y me encantan como juegan; son equipos de Euroliga», comentó el técnico del Jerusalem.

Txus Vidorreta también recibió elogios por parte de su homólogo. «Lleva cinco años al frente del equipo, haciéndolo todo bien, y eso no es una casualidad. Tienen una gran calidad, lealtad, compromiso y en las dos direcciones: desde el club hacia los jugadores y al cuerpo técnico, y al revés», especificó sobre las virtudes de los canaristas, advirtiendo igualmente la importancia de «disponer de siete jugadores que llevan varios años juntos». «Yo no puedo ir a mis jugadores y decirles que no lo intenten porque el [Lenovo] Tenerife lleva mucho jugando así… Tenemos un trabajo duro por delante», añadió.

A continuación Dzikic se hizo varias preguntas sobre lo que puede ocurrir en el duelo de esta tarde. «¿Son ellos mejores? Sí, lo son. ¿Somos los tapados? Sí, lo somos. Por favor, si alguien sabe su punto débil que me lo diga. Pero vamos a intentarlo. ¿Creo que pertenecemos a este grupo de cuatro que va a jugar la Final Four? Sí, lo creo. Vamos a intentarlo», reiteró, dejando también claro que el Hapoel ya se ha «medido a equipos con más talento pero que no han sido capaces» de ganarles. «Y eso quiere decir algo de nosotros como equipo», concluyó.

Lejos de dejar que le regalaran los oídos con las palabras de Dzikic, Txus Vidorreta advirtió igualmente de la peligrosidad de su oponente. «Son un gran equipo, merece estar aquí, juega muy bien, Aleksandar pone el foco en los jugadores y la combinación entre su entrenador y ellos es algo que les hace fuertes. Sabe cómo jugar contra todos los rivales, por lo que tendremos que trabajar duro en resolver este problema», advirtió el bilbaíno.

Para el máximo responsable del banquillo canarista esta Final Four de Málaga no tiene demasiados parecidos a las circunstancias a las que se dieron en Bilbao hace un año. «Estamos en unas condiciones similares pero con un rival distinto; Holon fue un gran adversario pero Jerusalem aún es mejor, ha hecho una gran temporada con apenas dos derrotas en los últimos meses, han ganado su Copa y es un equipo mejor que el año pasado. La semifinal será muy distinta, nosotros seguimos igual, con la misma mentalidad y compromiso competitivo», dijo el preparador canarista.