El Lenovo Tenerife, el referente de la BCL

El Lenovo Tenerife es uno de los equipos referentes de la Basketball Champions League (BCL) por el gran prestigio cosechado a lo largo de las siete ediciones transcurridas desde que la FIBA aprobó este nuevo formato europeo. Nadie ha ganado tanto (dos ediciones), nadie ha jugado más partidos (90 en 119 encuentros). Lo cierto es que en este tiempo, y en esta misma edición 2023, el conjunto canarista ha dado muestras de ser un conjunto sólido y fiable, lo que le ha supuesto cargar con el cartel de favorito dado por sus rivales en la Final Four de Málaga.

Ese favoritismo, según se comenta en el seno aurinegro, no es tal, siendo una treta de sus rivales, o posibles rivales, para quitarse la presión de encima. Eso no significa que el Canarias no afronte con la misma seriedad de siempre cada uno de los retos que se le pongan por delante y en el horizonte más cercano se pone a tiro otro objetivo más. Ganar la tercera.

En cualquier caso, el viernes debuta en las semifinales en el Martín Carpena contra el Hapoel Jerusalem (16:30 horas), mientras que la otra semifinal la disputan el Unicaja y el Telekom Basket Bonn (19:30 horas). Se trata para muchos la final a cuatro más igualada de la historia de la BCL y el Lenovo será uno de los grandes protagonistas por el curriculo que atesora que han dado de sí muchos datos curiosos a tener muy en cuenta, tanto a nivel individual como grupal.

En base a ello, los cuatro equipos participantes llegan a las semifinales presumiendo de un grandísimo nivel, siendo buena muestra de ello, por ejemplo, los propios equipos españoles participantes, el conjunto de Txus Vidorreta y el Unicaja que dirige Ibon Navarro. Es tal el poder de tinerfeños y malagueños que ambos vienen de jugar la finalísima de la Copa del Rey, que finalmente ganaron los segundos. Además, se verán las caras en el playoff por el título de la Liga Endesa tras quedar cuarto y quinto, de manera provisional (falta determinar quién ocupa qué plaza a falta de dos jornadas). Ya de por sí disputar la liga española a este nivel no está al alcance de cualquiera, como demuestran ambos equipos temporada tras temporada.

En cuanto al Telekom Bonn, el conjunto teutón es el actual líder de la Bundesliga, por delante de históricos como el Alba Berlín y el Bayern. El rival del Lenovo, el Hapoel Jerusalem acaba de ganar la Copa de Israel y este fin de semana venció al Maccabi Tel-Aviv. Son grandes equipos en una gran competición.

Por otra parte, el Lenovo Tenerife ha levantado dos títulos y de los cuatro es el único con experiencia en las fases finales de la BCL, aunque no así en otras competiciones europeas. El Unicaja tiene una Eurocup (2017) y una Copa Korac (2001), un subcampeonato en esta última competición y acumula un total de 17 temporadas jugando la Euroliga.

El rival de los canaristas, el Hapoel Jerusalem, se hizo con la ULEB Cup en 2004 y fue semifinalista en la Eurocup 2017. El Telekom Bonn ha tenido también su cuota de participación europea en la Saporta Cup, la Eurochallenge y en la FIBA Europe Cup.

En cambio, ninguno de los que acompañan al Lenovo Tenerife llegaron tan lejos en BCL y como nota destacada el conjunto aurinegro sumará su cuarta participación en una Final Four, siendo el primer campeón de la BCL, en Tenerife 2017; sucampeón en la edición de Amberes (Bélgica), en 2019; y brillante campeón en la última edición de la competición que se volvió a disputar en el Santiago Martín el año pasado. Sin duda, es el equipo referente de la competición.

Tanto es así que el Canarias es club con más partidos disputados en la historia de la BCL, ya que presente en las siete ediciones de esta competencia acumula un total de 119 encuentros disputados, en los que ha sumado un total de 90 victorias, un empate y 28 derrotas. Con este 75,6% de triunfos en la Champions el Canarias ha forjado una gran historia que ni mucho menos está acabada, sino que todo lo contrario, seguirá creciendo.