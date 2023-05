Se congratuló ayer Txus Vidorreta de la buena puesta en escena de los suyos, a la postre factor determinante para que el Lenovo Tenerife tuviera un partido plácido en Fontajau. «Creo que empezamos bien, con mucho acierto en ataque y con equilibrio dentro-fuera; y estando correctos en defensa, lo que nos llevó a jugar con diferencias de unos 10 puntos pese a tener ciertos problemas en el control del rebote», argumentó el preparador canarista sobre lo ocurrido en el arranque del duelo. «Llegamos al descanso con nueve puntos y con la sensación de que ese equilibrio nos llevaba a dominar el timing del partido», añadió el bilbaíno para explicar el 35-44 del intermedio.

Admitió Vidorreta que «en el inicio del tercer cuarto hubo unos momentos de dudas, pero se superó la diferencia de 10 puntos y desde ahí se logró jugar con los nervios del Girona, que no estuvo cómodo, solo en algunos contraataques», añadió el técnico canarista, que tampoco escondió la gran relevancia que pudo tener para los catalanes la baja por lesión de Kameron Taylor. «En los últimos cuatro partidos en casa Taylor anotaba 21 puntos y valoraba 27, por lo que teníamos un foco importante en su defensa; he de reconocer que es una ventaja para nosotros que no jugara», dijo el de Indautxu. «Incluso al final cambiamos el plan defensivo sabiendo que Gasol tampoco iba a jugar más», expresó igualmente.

Ya con la mirada en la Final Four de la Champions, Vidorreta se congratula de que el Lenovo «se presente» en Málaga con «con jugadores recuperados tras un mes difícil y con muchos lesionados en las mismas posesiones». «Estamos contentos por la victoria, por reaccionar a la derrota del miércoles y por encadenar tres victorias fuera; ahora vamos a jugar un partido muy difícil contra el Hapoel, que tiene una plantilla de alta nivel, pero trataremos de ganar para disputar la final», concluyó.