Un buen arranque, sobre todo en la parcela defensiva, y sendas notables reacciones cuando más apretó el Granada, resultaron determinantes, según Txus Vidorreta, para que su equipo sacara adelante el partido en suelo andaluz. «Empezamos bien, y tuvimos un buen tono defensivo en general, pero en el primer cuarto defendimos mejor que nunca, dejándolos en 11 puntos para jugar ya luego con diferencias», valoró especialmente el técnico del Lenovo.

No escondió el bilbaíno algunos momentos delicados de los suyos, como el comienzo del segundo acto, en el que su rival «cambió defensas con el bloqueo directo». «Eso nos generó dudas, pero controlamos daños hasta el descanso», expuso, antes de hablar de un «mal inicio del tercer cuarto», que derivó a que «el Granada fuera mucho mejor» que su equipo en el global de ese periodo». «Pero otra vez logramos controlar daños, ya que pese a estar sufriendo ante esa defensa que nos dejaba tirar, el problema no era meter, sino no defender el contragolpe; y Renfroe jugó en llegada lo que quiso», añadió.

Del epílogo Vidorreta destacó la «buena reacción» isleña «para sacar distancias y ganar con justicia» pese a que «el Granada ha hecho muchas cosas para ponerlo difícil». «El único equipo que ha ganado con claridad al Granada en estas últimas semanas es el Unicaja; por lo que respetamos mucho su estilo y la energía con la que han defendido», reseñó igualmente el responsable del banquillo aurinegro.

Cuestionado por los minutos que alcanzó Fernández (24), Vidorreta consideró que el madrileño no jugó demasiado», pero sí reveló que su presencia en cancha se debió a que «Bruno [Fitipaldo] está tocado; y ya no jugó la segunda parte en Bilbao». «Llegamos un poco justos, pero tenemos una plantilla larga y esperamos recuperar jugadores de cara a este esprint final en el que lo más importante son la Final Four y los playoff», concluyó.