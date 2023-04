Dakota Mathias, jugador del Canarias: "El Lenovo Tenerife es un equipo con muy buena química"

El estadounidense Dakota Mathias destacó este viernes en el acto de presentación como nuevo refuerzo del conjunto canarista que el Lenovo Tenerife "es un equipo con muy buena química", una sensación que puso en valor y con la que refuerza la trayectoria de los aurinegros, tanto en el Liga Endesa como en la Basketball Champions League (BCL).

No duda el jugador en señalar que su nuevo club "juega muy bien y, sobre todo, mueve estupendamente la pelota", algo que ha notado "no solo en los entrenamientos, sino en los partidos que ha disputado con un líder muy sólido como es el entrenador (Txus Vidorreta). Todos me están ayudando mucho y espero aportar al grupo".

Mathias reconoce estar "muy emocionado" en estos primeros días en la Isla y explica que esta primera semana "ha sido muy positiva, sobre todo, porque estoy rodeado de una gran organización de club. En esta primera semana me han gustado las cosas".

El norteamericano no tuvo reparos en definirse como jugador dentro de la pista, teniendo características muy parecidas a las del finlandés Sasu Salin, que se encuentra en fase de recuperación tras caer lesionado. Sobre ello afirma que "soy un jugador con mucha movilidad y que me gusta jugar mucho el pick and roll. También me gusta asistir a mis compañeros, pero sobre todo tirar, tener el roll de tirador, eso es algo que tengo asumido", dijo.

Este combo de 1,93 de altura debutó el pasado domingo en el enfrentamiento entre el Lenovo Tenerife y el Cazoo Baskonia, con triunfo de los tinerfeños por 83-81 en un final de infarto. En este choque, y con tan solo cuatro días de entrenamientos, estuvo sobre la pista cuatro minutos en los que solo intentó un tiro y falló (un triple). En ese enfrentamiento defendió no haberse sentido perdido en ningún momento, señalando que "lo poco que he estado aquí ha habido muy buena comunicación tanto con los compañeros como con el entrenador", recordando que "todavía estoy asimilando los aspectos en ataque y en defensa. No me sentí perdido en este sentido".

Ha percibido diferencias en el baloncesto español este año con respecto a su periplo en el Joventut de Badalona hace ahora cuatro temporadas. Comparando las dos etapas, esa primera y la que ya ha iniciado en Liga Endesa, Dakota Mathias no tuvo duda en señalar que "es un poquito diferente ahora porque después de cuatro años he venido a un club con éxito que ha jugado varias Final Four en Europa". "Noto muchas diferencias en el aspecto de jugar del equipo. Hay distintas formas de jugar tanto en ataque como en defensa. En este sentido sí es algo diferente", dijo.

El jugador afirmó sentirse algo "extraño” jugando en ACB y no en la BCL, aunque el hecho de que solo pueda disputar solo la liga hispana "me va a servir para conocer y aprender de la competición europea y he visto la atmósfera que se crea en el Santiago Martín en este sentido". Ahora espera con el Lenovo Tenerife "poder ir a Málaga (sede de la Final Four) para disfrutar y para tener esa experiencia y aprender. Por otro lado, con la ACB estoy muy motivado con los partidos que aún quedan por jugar".

Dakota asegura saber perfectamente a qué tipo de equipo ha llegado, uno que tiene que luchar por cada uno de los partidos doblemente y no otro club con un mayor potencial económico que por empuje suele llegar a sus objetivos marcados. Sobre ello destaca que "estoy acostumbrado a eso. La Liga Endesa es una competición con mucha exigencia; sé qué tipo de exigencia hay para jugar a alto nivel y estoy acostumbrado y ya lo he hecho. Estoy preparado", sentenció.

Por último, no recuerda a ninguno de sus compañeros de la etapa en la que estuvo jugando en España (18/19), pero quiso dejar claro un mensaje: "Estoy muy encantado con los compañeros que tengo ahora y me están ayudando muchísimo en los diferentes aspectos tácticos que me piden".