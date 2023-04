Jaime Fernández, jugador del Lenovo Tenerife: “Todo pasa por este partido”

El combo del Lenovo Tenerife Jaime Fernández consideró de "vital" el próximo enfrentamiento que tiene su equipo este miércoles ante el BAXI Manresa en el marco de la disputa de la eliminatoria de los cuartos de final de la Basketball Champions League (BCL). Se trata del choque decisivo, el último, para conocer si el Canarias disputa su cuarta Final Four o semifinal de su historia en los siete años que tiene de vida la competición. "Todo pasa por este partido", resaltó.

El madrileño señaló este lunes que "para nosotros el enfrentamiento del miércoles es uno de esos partidos que están marcados en la temporada. Es un partido vital. Nos hace mucha ilusión esta Champions", un partido que se disputa en el Santiago Martín, a partir de las 19:30 horas.

No tiene duda en asegurar que "llegar a la Final Four sería algo especial y algo que estamos buscando, así que ojalá que el Santiago Martín esté lleno, que podamos competir y ganar. Jugar la semifinal sería increíble".

No esconde las dificultades que entraña el tan ansiado objetivo, que no es otro que ganar a un BAXI Manresa muy recuperado en cuanto juego se refiere durante las últimas jornadas, tanto de ACB como de la BCL. Advirtió al respecto que el equipo de Pedro Martínez "está en un buen momento de juego ahora mismo" y que el club "reestructuró el equipo en su momento. Pese a que en Liga Endesa no esté todo lo arriba que debiera estar, en la Champions sí que han estado mostrando un gran nivel y son muy competitivos", dijo.

Contra ellos, "vamos a jugar nuestro baloncesto, a sufrir, pero jugamos en casa y con nuestra gente", por lo que espera que el Santiago Martín sume un lleno más, ahora en el marco de la competición europea.

Jaime Fernández disputó sus primeros minutos este domingo ante el Cazoo Baskonia después de estar apartado de las pistas por lesión desde el día 29 de marzo tras jugar y ganar contra el Manresa (100-87) en el choque de ACB aplazado por la celebración de la Copa Intercontinental. Tras ese choque, el jugador causó baja en los siguientes encuentros: en el primer y segundo partido en BCL contra el propio Manresa; y en Liga Endesa, en los choques ante el Barcelona y el Real Betis.

Tras su vuelta analizó su momento de forma y su evolución con el grupo, recordando que "llevo poco tiempo entrenando. Recuperarse de una lesión nunca es fácil" y ante el Baskonia "me encontré bien y pude ayudar al equipo en el tiempo que estuve en la pista".

"Ahora estoy preparado para el siguiente partido, para seguir entrenando, cogiendo ritmo... Para nosotros el siguiente partido -BAXI Manresa- es clave. En cualquier caso voy a intentar ayudar al equipo en lo que pueda", añadió Jaime.