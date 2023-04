El Lenovo se rearma y recupera a Alberto Cabrera para la BCL

El Lenovo Tenerife sigue rearmándose, como mejor puede, ante la plaga de lesiones en su juego exterior. Después de haber fichado el viernes al norteamericano Dakota Mathias -que llegará a la Isla en las próximas horas, pero que solo podrá jugar en Liga Endesa- el conjunto lagunero ha anunciado este domingo que recupera temporalmente al base tinerfeño Alberto Cabrera, que ha estado cedido en el Zornotza de la LEB Plata. La intención en este caso es que el director de juego isleño ayude al equipo canarista como mínimo en la eliminatoria de cuartos de la Basketball Champions League (BCL).

Alberto Cabrera, incluido en el roster canarista de la BCL desde principio de temporada -por lo que no está supeditado al cierre de mercado del pasado 3 de abril-, se ha unido al primer equipo en la tarde de este domingo en tierras andaluzas -jugó el sábado en la victoria del Zornotza en Melilla- y regresará a la Isla con sus compañeros para comenzar la semana de entrenamientos a las órdenes de Txus Vidorreta. El jugador isleño ya estuvo a las órdenes del técnico vasco en la parte inicial de la pretemporada antes de incorporarse al cuadro vasco a inicios de septiembre.

Dado que el Zornotza comenzará el día 15 las eliminatorias por el ascenso a la LEB Oro -en la primera ronda se mide al Cartagena de Gustavo Aranzana-, lo lógico es que el base lagunero alterne su presencia en el equipo canarista con los partidos de playoff con la escuadra vasca. Así, Cabrera jugaría el miércoles 12 con el Lenovo en Manresa, se quedaría luego en tierras peninsulares para afrontar la ida de los cuartos de final de la LEB Plata y, en caso de que fuera necesario, regresaría a la Isla para ayudar en el hipotético tercer y definitivo encuentro de la serie frente al equipo del Bages, duelo fijado para el miércoles 19 en el Santiago Martín.

Dado que el siguiente compromiso de la BCL no sería, en caso de clasificarse, la Final Four por el título, a jugar entre el 12 y el 14 de mayo, el Canarias tendría margen para, en función de la evolución de sus lesionados -Sastre, Fernández, Salin y Bolmaro-, saber si recupera de nuevo o no al base tinerfeño, si bien las semifinales que decidirán las dos últimas plazas de ascenso a LEB Oro están fijadas para el 13 y 20 del citado mes de mayo.

Cabrera se incorpora al Lenovo Tenerife con unos números sobresalientes en su tercer año en el Zornotza. Así, el director de juego lagunero acabó la fase regular -jugó los 26 partidos- con 12,7 puntos, 6,2 rebotes, 6,96 asistencias, dos recuperaciones y 5,8 faltas recibidas para 21,31 créditos de media. Fue, como en los apartados de pases de canasta, el mejor valorado del Grupo Oeste de la LEB Plata, a la vez que pieza clave para que su equipo acabara tercero con un balance de 18-8.