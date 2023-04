Con sabor agridulce se sentía ayer Txus Vidorreta, sabedor de que los suyos están ya a un solo paso de la Final Four después de una «reacción rápida» al buen comienzo del Manresa, si bien las lesiones de Bolmaro y Salin condicionaron el trabajo para llegar la victoria, pero sobre todo dejan en cuadro a los isleños de cara a sus compromisos más cercanos. «No ha sido un milagro, sino un triunfo del esfuerzo, del compromiso y del buen juego, pero tuvimos que pagar un peaje muy grande», resumió el técnico.

Tan mal ve a los suyos Vidorreta en lo que a efectivos se refiere –podrían ser cuatro los ausentes– que casi da por perdido el duelo del miércoles 12 en el Nou Congost, no por la calidad de los que quedan sanos, sino para no arriesgar a más percances físicos. «Cuando tienes muchas lesiones en un mismo puesto y piensas en competir al cien por cien en cada partido, acabas perdiendo a los que te quedan, y eso no me va a pasar», expuso el entrenador del Lenovo, argumentando «la experiencia» que ya ha vivido «en otros clubes». «Mi objetivo tiene que ser llegar con más jugadores que los que tengo ahora al tercer partido contra el Manresa, si se diera el caso. Ahora no estamos en condiciones de competir allí», reiteró.

También habló el técnico del arbitraje. Centrado primero en «las faltitas pitadas a Bruno». «Encima que tenemos que soportar defensas muy agresivas, nos pitan esas faltas en ataque, pero es lo que hay», se resignó, pero igualmente valoró a sus «jugadores, que estuvieron muy bien, centrados». «Los árbitros no controlan el juego y realmente es un tema difícil de digerir», añadió antes de denunciar que «no se está limpiando el juego como parecía que sí se hizo al final de la pasada temporada».