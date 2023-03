Txus Vidorreta, entrenador del Lenovo Tenerife, se mostró muy satisfecho del triunfo de su equipo y destacó que «tras el descanso» los suyos cometieron «menos errores», algo clave para acabar llevándose la victoria.

«Ha sido un partido con 20 minutos para cada equipo. El Manresa ha jugado la primera mitad a un nivel top, con unos porcentajes impresionantes, con mucha confianza y con jugadores a un gran nivel de acierto», si bien se congratuló de «haber defendido muy bien a Harding». Por contra, el preparador vasco reconoció que los suyos no «encontraron la forma» de focalizarse «en defensa, a pesar de haber empezado bien».

«Pero en el segundo tiempo el panorama cambió. Fuimos capaces de defender y dejar en 28 puntos a un equipo que había anotado 59», resaltó el preparador canarista. «Hemos mantenido un buen tono ofensivo, en gran medida porque controlamos más el timming del partido; hemos compartido más la pelota y hemos cometido menos errores, por lo que ellos fue más complicado encontrar vías para anotar, en especial en el tercer cuarto», argumentó sobre lo sucedido en el tercer y cuarto periodos.

Cuestionado por si su equipo se engolosinó con el ritmo frenético de su rival, Vidorreta recalcó que «hasta el 19-13 el equipo estaba bien y dominó», pero también reconoció que «desde ahí ha encajado un parcial de 32-46, algo que en casa no se puede consentir». «Ahí cometimos muchos errores, sobre todo con tiros precipitados y no compartir la pelota, lo que nos hizo entrar en un periodo de frustración. Cosas así no podían suceder, por lo que en el descanso hemos hablado, pero sin hacer mucho drama. Solo poner las cosas claras y hacer saber a cada uno los falolos cometidos», explicó sobre lo sucedido antes de la reacción.