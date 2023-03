Gio Shermadini se convierte en el segundo anotador histórico del Lenovo Tenerife

Pase lo que pase, Gio Shermadini siempre da un plus sobre el parqué, si no traducido en impronta, en números y si no, a modo de regularidad o intangibles. De todo eso se beneficia el Lenovo Tenerife. Sin ir más lejos, en el partido del domingo, el georgiano hizo 17 créditos de valoración gracias a su 4/7 en tiros de 2; el 7/9 en tiros libres; además de tres rebotes y dos asistencias. En total 15 puntos más en esta temporada, pero que tienen premio, porque además con ellos se ha convertido en el segundo máximo anotador histórico del CB Canarias al alcanzar un total de 1.862 desde que fichara por los aurinegros en la temporada 19/20.

Estos tantos le sitúan por debajo de una leyenda aurinegra, como lo es Germán González, que lidera la tabla de máximos anotadores con sus 3.191, según los datos oficiales de la Liga ACB. Precisamente, los 15 tantosde este fin de semana le permitieron adelantar a otro de los jugadores más queridos de la afición tinerfeña, el argentino Nicolás Richotti, que hasta ese día sumaba 1.849 tantos. Sin duda, el hito del georgiano lo encumbra, aún más, en el podio de jugadores más importantes de la historia del CB Canarias. El récord de Germán es inalcanzable, de momento, por la diferencia de puntos que existe entre ambos jugadores, que es de 1.329, pero el pívot queda en la clasificación de anotadores por delante de hombres de tanta relevancia como el propio Richotti; el siempre recordado Eddie Phillips (1.634); su compañero Marcelinho Huertas, que sigue en activo y a gran nivel (1.581); y el propio Tim Abromaitis, que cumple su segunda etapa de canarista (1.445). En el séptimo puesto de este especial Top-10 se sitúa el montenegrino Blagota Sekulic (1.387); seguidos del madrileño Javier Beirán (1.279); el finés Sasu Salin (1.163); y el recordado Ray Smith (1.159), hombre que cierra esta curiosa pero distinguida clasificación de los aurinegros en distintas etapas de la historia del club. Se da la circunstancia, además, de que dentro del Top-10, tanto Gio, como Marce, Tim y Sasu siguen haciendo piña haciendo más grande al Canarias, por lo que sin duda seguirán incrementando sus números, previsiblemente, durante algunas temporadas más. Shermadini llegó procedente del Unicaja de Málaga en la temporada 19/20, justamente la que estuvo marcada por la pandemia del coronavirus. En este primer año, de la mano de Txus Vidorreta, disputó un total de 25 partidos en ACB, sumando 443 puntos (17,72 por partido de media). Al año siguiente, en la 20/21, jugó 41 encuentros defendiendo los colores aurinegros, haciendo 677 puntos (16,51 p/p); mientras que en la 21/22, estuvo en cancha 32 partidos y sumó 466 tantos (14,56 p/p). En este caso, la primera temporada de canarista fue en la que más rendimiento tuvo en el apartado de la anotación con esos 17,72 puntos de media en 25 partidos. Esta temporada el georgiano ha disputado un total de 20 jornadas de las 24 que ha jugado el equipo en las que ha hecho 276 puntos (13,8 p/p). No jugó en las dos primeras por lesión ni las jornadas 19 y 20, en las que Txus prefirió reservarlo para la Copa Intercontinental y la Copa del Rey. Este año su mejor encuentro en el apartado anotador fue el que jugó en el choque Lenovo Tenerife-Unicaja (91-84), y precisamente ante su exequipo consiguió establecer su tope anotador de la temporada con 25 puntos.