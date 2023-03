Animales de los tatuajes

Si Txus Vidorreta y Víctor García así lo consideran, el Santiago Martín acogerá hoy, al menos durante algunos minutos, el duelo dentro de la pintura entre Fran Guerra y Olek Balcerowski. Dos interiores de corte ofensivo y también con una particularidad, su afición por los tatuajes. Una tendencia que ambos traducen también en una coincidencia más: la presencia de grabados que representan animales. Y concretamente uno común, el búho.

En el caso del poste polaco, el gran dibujo del nocturno animal que preside buena parte del lateral de su bíceps izquierdo es simplemente una cuestión de gusto. Esta razón no es la única por la que Guerra se hizo en su día dicho tatuaje, en su caso justamente a la altura del codo izquierdo. El grancanario se decantó por él, en parte, por cierta superstición, ya que algunas culturas consideran que el búho atrae la buena suerte. Además, el interior del Lenovo Tenerife también realiza, con este grabado, un homenaje a su madre, que, como él, lleva tatuado al citado animal.

Sin embargo, son otros dos los seres vivos que más llaman la atención en las extremidades superiores tanto de Guerra como de Balcerowski. El pívot del Gran Canaria luce, en la parte exterior de su antebrazo izquierdo, la cabeza de un imponente lobo en pleno aullido. Guerra, por su parte, dedica el único grabado que por ahora aparece en su brazo derecho a un dibujo muy particular, el de un león junto a dos crías. Ha querido simbolizar así el reflejo de sí mismo y el de sus dos hijas. León o lobo, ambos tratarán de ser –dentro de los límites permitidos– fieros para ayudar a su equipo a llevarse hoy el derbi canario.

Una historia detrás de cada jugador

Hace un par de cursos, la ACB realizó una serie de reportajes con jugadores que se distinguen por la gran cantidad de tatuajes que aparecen en su cuerpo. Muchos de ellos también se han decantado por animales. Es el caso de Augusto Lima (Unicaja), que tiene grabado un tigre en un brazo. «Es el animal que me representa», señala el brasileño, al que también acompaña «un león con corona» con el que pretende recordar a su padre y «lo que ha luchado por la familia». Un ex del Granca, Ondrej Balvin, se tatuó a su perro, «de las cosas más importantes» que posee. Un cocodrilo es el dibujo que Deon Thompson (ex del Unicaja y del Burgos) tiene entre su hombro izquierdo y su pecho, porque así es como le llamaba su abuela. Donde coinciden todos es en que este hobby es «adictivo».