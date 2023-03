El triple, una racha que solo 'ocupa' al Lenovo Tenerife

El 5/23 contra el Darussafaka este pasado miércoles significó el último episodio del Lenovo Tenerife dentro de una particular pelea -todavía pequeña en duración y consecuencias- que mantiene recientemente con el tiro de tres puntos. La racha negativa, sin embargo, no preocupa en exceso dentro del vestuario aurinegro, donde existe confianza plena en sus mejores tiradores.

Pese a haber anotado solo nueve de los 37 triples (3/17 en la segunda parte) en la semifinal copera contra el Joventut, el CB Canarias pudo ganar ese día y plantarse en la lucha por el título de la cita de Badalona. Con ese comodín agotado y sin poder enmendar apenas su puntería desde el arco (3/16 tras el descanso y 8/28 en el global), el Lenovo ya no pudo escapar contra el Unicaja en la gran final.

Cruel derrota marcada, en buena medida, por un desacierto en el triple que el conjunto lagunero no ha logrado aparcar pese al parón de la ventana FIBA. Así, en los seis duelos que ha jugado desde el 5 de marzo, el Lenovo Tenerife se queda por debajo de un 28 por ciento de efectividad (45/162) desde el arco. Registros muy alejados de sus guarismos más habituales. Y nada que ver, por ejemplo, con los 120 aciertos en 305 intentos (39,34%) que había acumulado en lo que iba de 2023, incluyendo los cuartos de final de la Copa ante el Granca. En ACB los números en este reciente tramo se quedan en discretos (32,53%) sumando los choques contra Valencia, Joventut y Obradoiro; una estadística que ha descabalgado a los tinerfeños de los puestos cabeceros de este ránking.

Pero es en la BCL donde el bache resulta más manifiesto. El 18/79 resultante de los partidos contra Bilbao, Murcia y Darussafaka deja a los laguneros en un 22,78% de puntería en este tramo del curso. Aún así, los de Vidorreta se mantienen segundos en esta faceta dentro del torneo continental con un 39,7% de efectividad. Antes de esta racha el nivel de acierto aurinegro alcanzaba el 45,12%: 111/246.

La situación, en parte porque el Canarias ha sacado adelante cuatro de estos seis duelos, y también por la confianza ciega en su propio plantel, ocupa, pero no preocupa. “Son rachas que a veces pasan; somos humanos. Es verdad que llevamos varios partidos con un nivel de acierto bajo, pero lo más importante es que no nos comamos la cabeza”, dejaba claro esta semana Marce Huertas. “Si en algún momento nos entran dudas de que nuestros mejores lanzadores dejen de tirar porque llevan una mala racha, entonces sí tendremos un problema. Solo es cuestión de que vuelvan a meter un par de triples y la confianza subirá”, añadió en este sentido el base brasileño.

Uno de los principales señalados en este bache es Sasu Salin. Por su superlativo rendimiento previo y por sus actuales números: 9/39 en estos seis partidos más recientes, con 0/8 en el choque frente al Darussafaka. Txus Vidorreta admitió este viernes que es vital que sus “jugadores importantes recuperen su nivel de acierto”, pero a la vez salió en defensa del finés. “Sasu venía de hacer cuatro triples en Santiago en un encuentro que tenía más valor que este. Entiendo que haya tenido una cierta desconexión, algo que también es comprensible cuando llevas tantos partidos”, dijo el vasco de su escolta.

Es más, el preparador canarista vaticina que la mejor versión del exterior nórdico aparecerá más pronto que tarde. “No estoy preocupado, y ahora seguro que Sasu cogerá algo más de ritmo”, dijo también de Salin, para resaltar que “está bien que las meta en los días importantes; y en general, si físicamente está correcto, él siempre aparece”.

Tampoco viene estando fino tras el paréntesis de selecciones Elgin Cook, que solo ha anotado uno de sus 11 tiros, mientras que Huertas ha errado los 13 triples con los que se ha atrevido después de su vuelta de Brasil, donde clasificó a su selección para la Copa del Mundo. El propio Marce cumple en esta faceta una doble función, la de tratar de anotar, y a la vez asistir para el resto. “Sabemos qué tipos de tiros les gustan [a los lanzadores], y si somos capaces de generar esas situaciones abiertas no hay que darle más vueltas”, argumenta el paulista.

Como receta para no entrar en pánico, Huertas habla de plan B. “El día que no entren esos triples, pues tocará apretar aún más atrás. Somos un equipo que jugamos a menos ritmo que otros, a pocos puntos y eso nos permite, el día que no metamos mucho, ganar a 70 puntos y no a 95. Si no metes los triples, poco opciones tendrás de llegar a esa cifra”, añadió el jugador canarista en referencia a la producción ofensiva más reciente del Granca.

Tiene precisamente el choque de este domingo frente al cuadro claretiano reminiscencias de grandes días canaristas desde el 6,75. Pese a que en la contienda de la primera vuelta la cifra para los laguneros se haya quedado en un escaso 4/12. En estos tres últimos cursos -desde el ejercicio 20/21- la puntería aurinegra desde más allá del 6,75 en los derbis ha sido excelsa. Tanto que alcanza un 50 por ciento de efectividad: 64/128. Reeditar estas prestaciones es la mejor fórmula para darle carpetazo al bache canarista desde el perímetro.