La tendencia, el mejor aval del Lenovo Tenerife en el derbi

La ley no escrita que rodea a casi cualquier derbi habla de que toda lógica puede saltar por los aires sea cual sea la situación y estado de los contendientes. Y el duelo isleño de la Liga Endesa no es una excepción. Sin embargo, el Lenovo Tenerife puede agarrarse a no pocos argumentos numéricos de cierta actualidad y vigencia para tratar de inclinar a su favor el duelo de este domingo (12:00 horas) frente al Gran Canaria.

El primero y más contundente de los criterios que sonríe a los laguneros es la solidez que vienen mostrando los de Txus Vidorreta al amparo de su afición, que ha presenciado en directo solo nueve derrotas en los últimos 50 encuentros de los canaristas. El Granca es uno de los conjuntos que aparece en esta nómina de damnificados. La proporción de la cifra en cuestión se hace aún más evidente en el presente ejercicio, ya que de los 18 duelos que ha disputado en el recinto de Los Majuelos, el Lenovo Tenerife solo ha hincado la rodilla en la visita del Real Madrid (57-70). También juega a favor del conjunto isleño, al menos a priori, la racha que acumula frente al cuadro claretiano. Nada menos que nueve victorias en los 11 últimos encuentros oficiales entre ambos. Una nómina en la que también se incluyen el choque de la primera vuelta y el más cercano de los cuartos de final de la Copa del Rey. En ambos casos por 16 puntos de ventaja: 70-86 y 73-89 respectivamente. La última vez que los claretianos asaltaron el Santiago Martín fue hace más de cuatro años. Para el Canarias un nuevo resultado positivo contra su rival regional por excelencia tendría un valor doble más allá de lo anímico. Y es que alcanzar las 17 victorias supondría para los de Vidorreta el pasaporte virtual de cara al playoff, y dejar a un rival directo a tres triunfos de diferencia (que podrían ser cuatro en caso de derrotar el miércoles 29 al Manresa) con el añadido de tenerle ganado el average por partida doble. No es ajeno tampoco el Granca al salto de calidad que le daría la victoria en Tenerife, ya que le mantendría abierta la puerta a luchar por la cuarta plaza final. Pero lejos de caer en la tentación del más mínimo atisbo de confianza por la tendencia actual, el Lenovo Tenerife debe tener muy presente el momento de forma de su rival claretiano tras el parón por la ventana FIBA. Los de Vidorreta han cumplido con aquellos partidos marcados con una cruz (cuatro victorias y dos derrotas), pero es que el Granca parece atravesar su mejor momento del curso, hasta el punto de haber sacado adelante cinco de sus últimos seis duelos. Solo evita el pleno el feo borrón sufrido en Granada (80-66). Lo hacen además los amarillos con la ayuda de Michael Carrera, capacitado para producir tanto en ataque como venía haciendo en la LEB hasta hace dos semanas, y con la misión de hacer olvidar al lesionado Damien Inglis. Repetir la misma gran puesta en escena defensiva de los dos últimos duelos en ACB (dejó tanto al Obradoiro como al Joventut en 21 puntos al descanso), mejorar sus prestaciones más recientes desde el 6,75, y lograr que Bolmaro (ya clave en la victoria del martes contra el Darussafaka) termine de entrar en la dinámica del conjunto aurinegro -y más en esta ocasión con la batería exterior ofensiva que poseen los claretianos- serán aspectos claves para que el Lenovo Tenerife vuelva a apuntar, como es ya casi tradición, un derbi más a su cuenta. El caudal ofensivo claretiano, arma letal Logró el Lenovo Tenerife dejar al Granca en 70 y 73 puntos en los dos duelos que han medido a ambos este curso. Sin embargo, el buen momento actual de los de Jaka Lakovic pasa por su gran acierto ofensivo. Así, desde el regreso por el parón de selecciones los amarillos promedian 95,6 puntos en las cinco victorias que han cosechado. En el Gran Canaria Arena el UCAM Murcia se llevó hace solo una semana 107 tantos, mientras que antes el Turk Telekom recibió 89, y el Bilbao y el Trento 94. Ese mismo guarismo fue con el que acabaron los claretianos este miércoles en su visita al Buducnost. Es precisamente en la Eurocup donde mejor rinden a domicilio los claretianos, con cinco triunfos en sus últimas seis salidas -para amarrar matemáticamente la primera plaza de su grupo-. Todo lo contrario que en ACB, donde su balance es de 4-7. No ganan fuera los de Lakovic, en el torneo doméstico, desde el 22 de enero, cuando doblegaron al Joventut. Barça, Valencia y unicaja, entre los equipos punteros de la competición, también saben lo que es ceder frente al Granca.